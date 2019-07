Ruoka

Rapujen suola ja tilli tuovat haastettava viininvalintaan

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Rapujen runsas suola ja intensiivinen tilli ovat haasteellisia viinien kannalta. Toisten mielestä suolaisuuden kanssa hapokas ja mineraalinen ranskalainen Pouilly-Fumé tai Sancerre tai jopa saksalainen riesling ovat parhaita. Tillin makua haastamaan taas kelpaavat runsasmakuiset uusiseelantilaiset sauvignon blancit, joissa on osin rehevä yrttinen ja kasvimainen luonne hapokkuuden ohessa.Viikon viini, uusiseelantilainen Framingham Sauvignon Blanc 2018, on siksi hyvä valinta perinteisten rapujen kanssa.Tuoksu on tyypillisen runsas ja monipuolinen uusiseelantilaiseen tapaan: mustaherukanlehteä, herneenversoa, aprikoosia, karviaista ja mineraalisuuden ja mausteisuuden sekoitusta. Myös maussa on rehevyyttä, mutta viini on ilahduttavan raikas reilun hapokkuuden johdosta.Viini on trendikkäästi vain keskitäyteläinen ja siksi hiukan ranskalaishenkinen. Jälkimaku on melko pitkä, ja siinä aromit kertaantuvat tyylikkäästi.Rapujen lisäksi tämä viini sopii viilennettynä erinomaisesti aperitiiviksi.Se on myös hyvin nautinnollinen juoma kesäisten salaattiruokien kanssa.