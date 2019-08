Pelkästään pääkaupunkiseudulla voi päästä noin kymmenelle panimokierrokselle – Mitä oluista oppii tunnissa, jos niihin on etukäteen lähinnä suutuntuma?

Ruoka

, mitkäs neljä raaka-ainetta oluen tekemiseen tarvitaan?”Humala, mallas, hiiva ja vesi, takarivistä kajahtaa kuuluvalla äänellä.”Sehän tuli kuin apteekin hyllyltä”, kehaisee ravintolapäällikköNopea häpeän aalto lävistää vatsanpohjan. Olisin minäkin tiennyt, mutta en nyt noin nopeasti. Toisaalta, eikös tänne ole tultu nimenomaan oppimaan?Helsingin Suvilahdessa sijaitsevassa Stadin Panimossa on juuri alkanut. Siemailemme tervetuliaisjuomaksi tarjottua Galaxy Pilsiä matalakattoisessa kellarihuoneessa, joka on täynnä erilaisia tankkeja, säiliöitä ja letkuja. Koneet humisevat hiljaa. Jutila huomauttaa, että Galaxy Pils on valmistettu australialaisesta humalasta. Se ei kerro minulle mitään.Kun oluesta kiinnostuneita ihmisiä on koko ajan enemmän, trendikkäät pienpanimot ovat alkaneet markkinoida esittelykierroksiaan yhä enemmän paitsi asianharrastajille myös amatööreille: pariskunnille, yrityksille ja polttariporukoille.Minä juon olutta mielelläni, mutta en missään nimessä ole asiantuntija. Tarkoitus onkin testata, mitä panimovierailulta jää käteen ja mieleen, jos etukäteen ei erota oluttyyppejä toisistaan eikä villihiivaa leivinjauheesta. Stadin Panimon peruskierros maksaa 25 euroa ja kestää reilun tunnin. Sen perään voisi varata myös tastingin, talon tapaksilla tai ilman.panimokierroksemme vetäjä on nainen, olut tuntuu ainakin näissä piireissä enemmän miehiseltä kiinnostuksen kohteelta. Reilun parinkymmenen hengen yleisössä on aikamoinen määrä partoja ja lippalakkeja.Oikeastaan kierroksesta puhuminen on hieman harhaanjohtavaa, sillä koko tunti vietetään kellarihuoneessa – samassa, jossa Stadin Panimon kaikki pullo-oluet valmistetaan ja pullotetaan. Tuotannossa on muutenkin sympaattinen pienyrityksen meininki: oluita keitellään muun muassa merivoimien vanhoissa puurokattiloissa. Tuotanto on noin 150 000 litraa vuodessa, mikä ilmeisesti on pieni määrä, vaikka kuulostaa suurelta.Neljä vuotta panimolla työskennellyt Jutila puhuu nopeasti, kuin hänellä olisi kiire saada kaikki faktat varmasti kerrottua. Luento on selvästi jaettu erilaisiin osiin, joista ensimmäinen on yritysesittely, lievän omakehun säestämä sellainen.”Mehän tosiaan ollaan Suomen palkituin pienpanimo.”Seuraavaksi on vuorossa pieni alkoholipoliittinen puheenvuoro, ja sitten päästään itse asiaan: oluen valmistamiseen.Jutila panee pieniä lasipurkkeja kiertämään yleisöön. Saamme haistella ensin erilaisia Stadin Panimon käyttämiä viljoja, sitten humaloita eri maista. Humala on kallein ainesosa oluen valmistuksessa, Jutila kertoo.”Voisi sanoa, että humalat maksavat maltaita”, hän tokaisee, ja yleisö hymähtää kohte­liaasti. Toistaiseksi kukaan ei kuitenkaan uskalla kysyä mitään.Kun humaloihin perehdytään tarkemmin, selviää, että jenkkihumalat ovat yleensä aromiltaan sitruksisia ja australialaiset taas hedelmäisempiä. Tämän tiedon avulla osaisin maistella alun tervetuliaisjuomaa asiantuntevammin, mutta kahden desin annos on valitettavasti jo loppu., isomerisoituminen, kuumavierrehumalointi, hopback-astia.Nyt ei vitsailla. Kun Zelda Jutila sukeltaa puheenvuoronsa pääaiheeseen, tekniikkaan ja tuotantoprosessiin, luennon sävy muuttuu hieman insinöörimäiseksi. Ravintolapäällikkö latelee ulkomuistista vaikuttavan määrän tarkkoja mittoja ja aikoja sekä erikoisia termejä. Osa niistä selitetään, kaikkia ei.Vilkaisen yleisöä. Kukaan ei tee muistiinpanoja. On vaikea uskoa, että kukaan muistaisi ulkoa valtaosaa nyt kerrotuista faktoista, mutta ehkä osa niistä on ihmisille jo etukäteen tuttuja.Panimon kellarissa on heinäkuisen helleaallon seurauksena melkoisen kuuma, eikä tilassa ole tuoleja. ”Panimokierros” tarkoittaa käytännössä paikallaan seisomista miltei koko tunnin ajan, sillä parinkymmenen hengen porukka ei mahdu pienehkössä kellarissa juuri liikkumaan. Hiki valuu pitkin selkää.Mutta nyt Jutila onneksi pyytää meidät oluttankin vierelle. Faktaosuus on suoritettu, ja palkinnoksi saamme laskea itsellemme Genuine Apaa suoraan tankista. Jutila ohjeistaa, että mitä vinommassa pidämme lasia, sitä vähemmän oluen päälle muodostuu vaahtoa. Vai oliko se toisin päin . . .Joka tapauksessa tankista jääkylmänä lasiin syöksyvä olut maistuu taivaalliselta. Se vapauttaa ryhmän tunnelman, ja ihmiset alkavat jutella toistensa kanssa. Jutila kertoo Pontukseksi ristimänsä pullotuskoneen vieressä vielä pari viimeistä knoppitietoa: oluen valmistamisessa eniten aikaa (vähintään 70 prosenttia) kuluu siivoamiseen ja seuraavaksi eniten pullottamiseen.”Itse paneminen on aika pieni osa hommaa.”Sitten ravintolapäällikkö yrittää vielä kerran: olisiko jollain jotain kysyttävää? Ja kyllä, nyt kielenkannat aukeavat:”Saako ottaa lisää olutta?”