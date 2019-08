Ruoka

Kantarellit vaativat viiniltä kehittynyttä makua ja rakennetta

Tandem Ars Nova 2010



Espanja DO Navarra



Tuottaja: Tandem



Rypäleet: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon



Hinta: 16,25 e



Saatavuus: Tilausvalikoiman tuote, toimitus lähimpään Alkoosi 1–3 päivässä.



★★★★





Mikä? Kohtuuhintaisen mutta laadukkaan, kantarelliruokiin sopivan punaviinin valikoima on suppea. Valintani osui espanjalaiseen Navarran alueella toimivaan Tandem-viinitaloon. Tuottaja tunnetaan taide-etiketeistään, jotka heijastelevat intohimoista otetta viinien valmistuksessa.



Millainen? Hyvän kantarelliviinin ominaisuuksiin kuuluvat kehittynyt maku ja rakenne. Tandem Ars Nova 2010 on juuri tällainen. Aromeissa on selkeää metsänpohjaa, lievää nahkaisuutta, mutta vielä mainion jäntevää tummien ja punaisten marjojen muhevuutta. Tanniinit ovat sienten kanssa turhia ja tässä viinissä niitä on hyvin vähän. Sen sijaan viinissä on mainio hapokkuus, joka luo ryhtiä ja pituutta viinin herkulliseen makuun.



Mihin? Viini on parhaimmillaan voissa tai öljyssä paistettujen kantarellien kanssa. Runsashappoisena se on myös mitä mainioin juoma kermaisten kantarelliruokien juomana.