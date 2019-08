Ruoka

Huima hapokkuus ja tyylikäs aromimaailma luovat herkullisen valkoviinin

Domaine de la Rouletiere Vouvray Sec 2017



Ranska, AC Vouvray



Tuottaja: Domaine de la Rouletiere



Rypäle: Chenin Blanc



Hinta: 19,49 e



Saatavuus: Uutuustuotetta saatavissa laajan viinivalikoiman myymälöissä ympäri maata.



★★★★





Mikä? Pitkästä aikaa Alkon hyllyille tupsahti Loiren laakson hyvätasoinen Chenin Blanc -rypäleestä tehty kuiva viini. Niissä maisemissa rypäleestä saadaan upeita viinejä, joiden hedelmäisyys muistuttaa chardonnayta ja hapokkuus taas rieslingiä.



Millainen? Domaine de la Rouletiere Vouvray Sec 2017 on väriltään keskisyvä, kullankeltainen. Sen maku on kuiva ja erittäin hapokas, suorastaan muikea. Sen tuoksussa ja maussa on aprikoosia, keltaista luumua ja hiukan sitrusta. Lisäksi maussa tuntee aavistuksen maamaisuutta, yrttejä sekä mineraalisuutta. Keskitäyteläisen viinin hedelmäisyys on hienosti esillä heti alusta ja pysyy hyvin mukana, kun hapokkuus aloittaa huikean ja säkenöivän matkan kielen päällä. Napakka ja erittäin tyylikäs viini.



Mihin? Ilman tammea kypsytetty viini on kohtelias ruokapöydässä, se jättää tilaa monien hienostuneiden ruokien mauille. Erityisesti tomaatin hapokkuuteen nojautuvat ruoat saavat tästä tyylikkään hapokkaasta viinistä maukkaan seuralaisen.