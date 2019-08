Ruoka

Tee eväät töihin – paahda kasviksia uunissa ja surauta ne keitoksi tai höystä niillä tuhti leipä

Tee

Tuhdissa

Porkkanoiden

Rieskarullan

Näissä

jo sunnuntaina alkuviikon työeväitä valmiiksi: paahda ja mausta kasviksia isoissa erissä. Uunissa paahdetut kasvikset ovat eväille hyvä pohja – niihin on helppo ruveta yhdistämään muita aineksia.Tämän jutun resepteissä paahdettuja kasviksia käytetään keittoon, leivän täytteeksi ja rieskarullan sisälle, mutta ne sopivat erinomaisesti myös salaatteihin ja kulhoruokiin. Salaattipohjan tai esimerkiksi kypsennetyn kvinoan kylkeen vain paahdettuja kasviksia, hummusta tai muita kastikkeita, pieni annos kypsää broileria tai muuta proteiinipitoista, ja päälle vielä jotain rapeaa ripotetta (siemensekoitusta, krutonkeja tai pähkinöitä) sekä yrttisilppua.kalkkuna-paprikasämpylässä yhdistyvät herkullisesti marinoitujen paprikoiden hienoinen makeus, suolainen vuohenjuusto ja murea kalkkunaleike. Sämpylän taikinaan käytän yleensä aina perunamuusia, sillä se tuo paitsi ruokaisuutta, myös pitää sämpylän tuoreen oloisena tavallista pidempään.Tällä kertaa tein sämpylän pinnasta hieman pretzeliä muistuttavan tumman ja suolaisen: pidin sämpylää hetken kuumassa vedessä, jossa on soodaa, ja voitelin suolalla maustetulla kananmunalla. Suolaa voi laittaa myös kiteinä sämpylän pinnalle. Jos et halua keittää sämpylöitä, voit hyvin jättää tämän vaiheen välistä ja vain paistaa kohonneet sämpylät.ja muutaman valkosipulinkynnen paahtaminen keittoa varten tuo soppaan syvän maun. Sakeutta ja tukevuutta keittoon antavat isot valkoiset pavut. Sileäksi soseutettu keitto kruunataan krutonki-pähkinäripotteella.täytteeksi sopivat monenlaiset kasvikset, pyörykät ja kastikkeet. Tein munakoisosta pieniä pehmeitä pihvejä ja porkkanat paahdoin niin, että niihin jäi purutuntumaa. Höysteeksi lisäsin hummusta, fetaa, ranskankermaa ja tuoretta korianteria. Kyllä tällaisella rullalla töissä pärjää jo pitkän tovin!resepteissä, kuten vaikkapa rieskarullassa, on melko paljon kokattavaa. Jos haluat päästä vähän helpommalla, käytä kaupan valmiita kastikkeita ja pyöryköitä. Uunissa valmistettujen, pähkinäisten dukkah-porkkanoiden makuun sopivat vaikka falafelit tai lammaspyörykät.Paahdetut, marinoidut paprikat ja kalkkunaleikkeen voi hyvin kasata myös kaupasta ostetun sämpylän sisään. Valitse sämpyläksi silloin briossi-tyyppinen tavallista tuhdimpi sämpylä, jotta paprikan säilöntäliemi ei kostuta leipää liiaksi.