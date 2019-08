Ruoka

Ben & Jerry'sin Amerikassa peitonnut hittijäätelö saapui Suomeen, mutta siinä on myös riskinsä

Kunpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Purkillisessa

Halo Topin

No

voisin syödä jäätelöä joka päivä. Ja kunpa voisin syödä jäätelöä kokonaisen purkin kerrallaan ilman, että siitä tulisi huono omatunto.Nämä ajatukset pyörivät usein amerikkalaisen asianajajanmielessä, hän nimittäin rakastaa jäätelöä. Woolverton ei varmasti ollut yksin toiveittensa kanssa, mutta hän oli ensimmäinen joka toteutti unelmansa – ja synnytti samalla miljardibisneksen.Woolvertonin luomasta vähäkalorisesta Halo Top -jäätelöstä tuli muutamassa vuodessa Amerikan myydyin jäätelö, ja tänään se lanseerataan Suomessa.Suosiostaan huolimatta tuotetta myös kritisoidaan. Esimerkiksi terveysalan asiantuntijat syyttävät sitä ansaksi, joka yllyttää epäterveellisiin ruokailutottumuksiin.vuosi 2011 ja Woolverton oli kotikeittiössään Los Angelesissa. Terveystietoisena ihmisenä Woolverton yritti vältellä sokeria, mutta herkkuhammasta kolotti jälleen. Makean himoonsa hän päätyi tekemään jäätelönkorvikkeen kreikkalaisesta jogurtista, marjoista ja steviasta.Lopputulos oli niin hyvää, että hän hankki samantien Amazonista halvan jäätelökoneen. Ja sitten välähti: jos hän piti tästä niin paljon, niin varmaan muutkin? Seuraavat kahdeksan kuukautta Woolverton käytti kaiken vapaa-aikansa reseptin kehittelyyn, joka ei ollutkaan ihan helppoa: herkku joko maistui pahvilta tai rakenne oli pielessä.Lopulliseen versioon tuli kananmunaa, rasvatonta maitoa, vähän kermaa, makeutusaineita, vähän sokeria, kuituja, tärkkelystä, sakeuttamisaineita kuten luonnonkumia ja muita lisäaineita. Ja sitten niitä makuja. Ny­kyään laatuja on jo 25, kaikkea maapähkinävoi-suklaasta keksitaikinaan. Myös kookosmaitoon tehtyinä vegaanisina versioina.2013 mukaan kuvioon tuli Woolvertonin ystävä, myöskin lakimies, nykyisin yrityksen operatiivinen johtaja. Molemmat jättivät päivätyönsä, vaikka heillä ei ollut kokemusta jäätelöalasta.Rahaa kerättiin ystäviltä ja tutuilta, sijoittajia haalittiin kaik­kialta. Woolvertonin ja Boutonin omat velat olivat yhteensä jo 500 000 dollaria. Vuonna 2015 he olivat päättäneet pistää kaiken likoon. Jos seuraavana vuonna homma ei lähtisi toimimaan, he lopettaisivat. Markkinointiin käytettiin pääasiassa sosiaalista mediaa, muuhun ei ollut varaa.kuten amerikkalaisissa menestystarinoissa on tapana, hetkessä kaikki muuttui. Miesten lifestyle-lehti GQ:n toimittaja päätti syödä kymmenen päivää pelkästään Halo Top -jäätelöä, laihtuakseen. Ja hän onnistui. Artikkeli oli hersyvä, toimittaja kuvailee kylmän väristyksiään, suolan ja lämpimän ruoan hi­moaan verevästi. Hän ei varsinaisesti suositellut dieettiä kenellekään, mutta lukijoille jäi mieleen ajatus siitä, että syömällä jäätelöä voi laihtua.Myyntiluvut räjähtivät. Vuoteen 2016 mennessä myynti oli ollut muutamia tuhansia dollareita. Kun lehtijuttu tammikuussa julkaistiin, helmikuussa jäätelön myynti tuplaantui, ja maaliskuussa se taas tuplaantui. Vuoden 2016 kokonaismyynti oli reilut 44 miljoonaa dollaria, vuonna 2017 se oli yli 350 miljoonaa dollaria. Taakse jäivät vuosia myyntitilastoja hallinneet jäätelöjätit, kuten Ben & Jerry's ja Häagen-Dazs. Halo Topista tuli Amerikan myydyin jäätelö. Se tuntui omistajista järjettömältä.Tuotetta hehkuttivat somessa julkkikset, kutenjasuosio kasvoi, kasvoi myös kritiikki. Amerikkalaiset terveysalan asiantuntijat olivat erityisen huolissaan siitä, että Halo Top opettaa epäterveellisille tavoille näyttämällä, että kokonaisen jäätelöpurkin syöminen on ok. Bouton sanoo, että suositustenmukaiset annoskoot eivät vastaa todellisuutta.”Kritiikki turhauttaa, koska yritimme luoda tuotteen joka vastaa oikeita syömistottumuksia. Yleensä ihmiset syövät enemmän kuin suositellun puolitoista desiä. ­Ideamme oli luoda jäätelö, joka olisi ravintoarvoiltaan sellainen, että sitä voisi syödä enemmän, ja että se maistuisi niin hyvältä, että sitä tekee mieli syödä enemmän. Ihmiset voivat laihduttaa ja silti syödä jäätelöämme.”Halo Topia on 240–360 kaloria. Yritys tekee mielellään vertailuja muihin brändeihin. Yhdessä annoksessa heidän vaniljajäätelöään on 70 kaloria, Ben & Jerry’sin vastaavassa annoksessa on 250 kaloria. Rasvaa on Ben & Jerry’sin annoksessa 16 grammaa, Halo Topissa kaksi grammaa.Sokerin sijaan makeuttajana on muun muassa steviaa ja erytritolia, kalorittomia molemmat. Mutta on jotain enemmänkin: raaka-aineita. Ainesosalista on pidempi kuin perinteisten jäätelöiden, sillä tarvitaan paljon erilaisia sidos- ja lisäaineita, jotta saadaan aikaan kermainen ja makea seos, ilman että se on varsinaisesti kumpaakaan.menestyksen myötä useat isot brändit tekivät omat versionsa vähäkalorisesta jäätelöstä. Sen jälkeen kilpailu onkin ollut tiukkaa. Bouton sanoo, että häntä se imartelee. Bouton kertoo, että päätös laajentumisesta Suomeen tehtiin siksi, että täältä tuli yritykseen paljon yhteyden­ottoja ja suomalaiset ovat innokasta jäätelönsyöjäkansaa.Suomenkin pakastealtaissa Halo Topilla on kilpailijoita. Vähäkalorisia jäätelöitä valmistavat muun muassa Lohilo, Breyers ja kotimainen Jymy.Suomessa tuotteita markkinoidaan usein proteiinijäätelöinä. Kevyt-tuotteiden kovin buumi on mennyttä aikaa, kuviteltu proteiinin tarve myy paremmin.entä sitten se maku?Bouton myöntää, ettei tuote voi syrjäyttää oikeaa kermaista jäätelöä. Hän on itsekin sanonut syövänsä oikeaa jäätelöä, kun sitä tekee mieli. Herkuttelijoille käy helposti niin, että mitään ei jää täysin pois, kevytjäätelö tulee muiden välipalojen rinnalle.Ensilusikallinen Halo Topia maistuu siltä kuin suussa olisi maustettua, jäädytettyä maitorahkaa.