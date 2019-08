Ruoka

Ryhdikäs ja jäntevä barbaresco ryydittää hienosti sieniruokia

Terre da Vino Barbaresco 2015



Italia, DOCG Barbaresco



Tuottaja: Terre da Vino



Rypäle: Nebbiolo



Hinta: 19,98 e



Saatavuus: Uutuustuotetta saatavissa laajan viinivalikoiman myymälöissä ympäri maata.



★★★★



Mikä? Barbaresco on Piemontessa, Baloron naapurissa sijaitseva viinialue. Samoin kuin barolot, alueen viinit tehdään Nebbiolo-nimisestä tanniinisesta rypäleestä. Barbarescossa tanniinit ovat tyypillisesti hillitympiä kuin baroloissa ja viiniä verrataankin usein pinot noiriin kepeän luonteensa ja maukkaan aromikokonaisuuden perusteella. Viikon viini Terre da Vino Barbaresco 2015 on tästä mallikas esimerkki. Se on myös Alkon valikoiman edullisin barbaresco.



Millainen? Viinissä on hyvin vaalea, hiukan oranssiin vivahtava väri. Tuoksussa on aistittavissa ihastuttavan kepeästi vadelmaa ja karpaloa, mukana on myös runsaasti pähkinäisyyttä ja tupakkaa. Suutuntuma on melko kevyt, vailla paksua hedelmäisyyttä. Happoja ja tanniineja on runsaasti. Tanniinit eivät ole kuitenkaan kovin kiristäviä, ne tuovat makuun hieman karvautta. Viinin maku on keskipitkä ja sen jälkimaku on miellyttävästi tasapainoinen. Kokonaisuus on leimallisen ryhdikäs ja jäntevä.



Mihin? Klassikkoruoka tälle mainiolle viinille olisi makurasvan kanssa paahdettu ankanrinta. Viinin ryhdikäs olemus ryydittää hienosti myös kermaisia sieniruokia.