Ruoka

Espanjalaisviini sai HS:n viiniasiantuntijalta viisi tähteä: se oli täydellisen tasapainoinen

La Rioja Alta Lat 42 Gran Reserva 2011



Espanja, DOCa Rioja



Tuottaja: La Rioja Alta



Rypäleet: Tempranillo, Mazuelo



Hinta: 19,99 e



Saatavuus: Uutuustuotetta saatavissa laajan viinivalikoiman myymälöissä ympäri maata.



5/5 tähteä



Mikä? Perinteinen rioja-viinin vanhahtava maku ei ole enää pitkään aikaan myynyt kovin hyvin. Moni tuottaja onkin kehittänyt viinejä enemmän suosittuun amerikkalaiseen tyylin eli runsaan hedelmäisiksi. Tämän viikon viini tekee poikkeuksen: Siinä on sopusuhtainen hedelmäisyys yhdistettynä moderniin eurooppalaiseen tyylin. Se tarkoittaa hyvän hapokkuuden ja tuntuvien, mutta aistikkaiden tanniinien yhdistelmää – ja pitkää makua.



Millainen? Väriltään viini on on mahongin sävyyn taittuva. Aromimaailma on runsas, tammesta peräisin oleva mausteisuus ja paahteisuus kietoutuvat punaisten marjojen ja luumujen sekä yrttisyyden, maamaisuuden ja nahkaisuuden ympärille. Nämä maut luovat viiniin maistettaessa todella tyylikkään ytimen, jota säestävät ihastuttavassa suhteessa mainio hapokkuus, hieno keskitäyteläinen rakenne ja vuoden upeimmat tanniinit. Tanniinit ovat hyvin kypsyneitä eli eivät ole kireitä vaan sopusuhtaisen karvaan makuisia. Viini on kokonaisuutena täydellisen tasapainoinen, sopivan runsas ja vielä melko pitkän makuinen elämys.



Mihin? Tämä erinomainen viini on kuin tehty syksyn liha-ate­rioille. Se toimii myös useimpien laatujuustojen kera. Kasvisruokailijan kannattaa välttää vihreitä makuja, mutta paahdetut kasvikset antavat viinille laulun aihetta.