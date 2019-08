Superpehmeistä pullista ei ikinä arvaisi, että ne ovat vegaanisia – Vegaaninen leivonta ei ole vaikeaa, ja näillä resepteillä aloittelijakin onnistuu

Ruoka

Superpehmeistä pullista ei ikinä arvaisi, että ne ovat vegaanisia – Vegaaninen leivonta ei ole vaikeaa, ja näi

Vegaaninen

Vuoassa

Myös

Maukas

Vegaaninen leivonta ei ole vaikeaa. Nämä sesongin raaka-aineilla rikastetut herkut onnistuvat taatusti, vaikka vegaanisesta leivonnasta ei olisi ennestään kokemusta. Bostonkakun tyyliin paistetut omena-mantelipullat ovat pehmeitä ja meheviä. Muista, että jauhojen määrä pullataikinassa on pehmeyden suurin tekijä: jos jauhoja tulee laitettua liikaa, pullista tulee helposti kuivia. Täytteeksi pulliin lusikoidaan omenasosetta ja sen päälle murustellaan mantelimassaa. Kun vuokapulla on paistettu ja jäähtynyt, se vielä viimeistellään kauratuorejuustokuorrutteella. Maukas muffineiden taikinassa on omenasosetta. Päämakuina ovat kuitenkin lakka ja valkosuklaa – pari, joka on kuin luotu toisilleen. Muffineiden pinta on muruseoksen ansiosta herkullisen rouhea. Taikinasta tulee kuusi muffinia, mutta jos herkkusuita on tulossa kahvipöytään enemmän, voit helposti tuplata ainemäärät ja tehdä 12 muffinia. Luumu-rahkapiirakkakin on vegaaninen, sillä siihen käytetään vegaanista soijarahkaa. Makua luumujen ohella täytteeseen tuo appelsiini, josta joukkoon raastetaan kuorta ja puristetaan tilkka mehua. Kantarelli-savutofupiirakka sopii lounaaksi tai vaikka vierastarjottavaksi.