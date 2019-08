Värikkäitä kasviksia kehotetaan syömään, vaikka värien terveysvaikutuksia ei tunneta kunnolla – Näistä väriaineista on tutkitusti hyötyä

Ruoka

Värikkäitä kasviksia kehotetaan syömään, vaikka värien terveysvaikutuksia ei tunneta kunnolla – Näistä väriain

Väreissä on antioksidantteja

Sateenkaaren tavoittele­minen voi olla terveellistä

värikkäät kasvikset erityisen terveellistä? Usein sanotaan, että lautaselle tulisi koota mahdollisimman monivärinen annos kasvikunnan tuotteita.Mutta onko väreissä voimaa? Kannattaako lautaselle yrittää kerätä koko sateenkaari? Ja voivatko kasvien väriaineet ehkäistä sairauksia?Yleensä värikkäiden kasvisten väitetään olevan erityisen terveellisiä, koska niissä on antioksidantteja. On totta, että monet kasvien värikkäät yhdisteet ovat antioksidantteja. On myös totta, että antioksidantit auttavat ylläpitämään terveyttä. Ne torjuvat elimistön hapetusstressiä, joka on osatekijä monissa sairauksissa.Arjen ruokavalintojen kannalta antioksidanttien hyödyt ovat kuitenkin teoreettisia. Ravinnon kautta saadut antioksidantit vaikuttavat elimistöön monimutkaisilla tavoilla, eikä niistä useimpien hyötyjä ja haittoja tunneta kunnolla.Erityisen kiistanalaisia ovat antioksidanttiravintolisät. Ne eivät ole tutkimuksissa osoittautuneet niin hyödyllisiksi kuin tutkijat joitakin vuosia sitten toivoivat.Pelkkä antioksidatiivisuus ei siis ole riittävä syy olettaa, että tietty kasvin väriaine olisi terveellinen. Tutkimusten pohjalta voi yleistää vain sen verran, että joissakin olosuhteissa osa kasvien värikkäistä yhdisteistä saattaa ehkäistä elintaso- ja rappeumasairauksia. Tosin niin tekevät myös monet värittömät yhdisteet. Väreissä ei ole taikaa.Yksittäisiä terveellisiä yhdisteitä ei kannata jahdata vaan keskittyä syömään vaihtelevaa ruokaa. Tältä osin aterian monivärisyys voi toki olla hyödyllistä.Se on kiistatta terveellistä. Kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa on vaihtelevasti eri vitamiineja ja mineraaleja sekä muita elimistöön vaikuttavia yhdisteitä. Siksi monipuolisuus kannattaa.Monipuolisuus tarkoittaa myös sitä, että syö kasviksia eri tavoilla valmistettuna. Vaikka kypsentäminen alentaa esimerkiksi C-vitamiinipitoisuutta, se tehostaa eräiden muiden yhdisteiden imeytymistä. Samoin kannattaa muistaa, että terveydelle suotuisia kasvikemikaaleja on muuallakin kuin vihanneksissa, marjoissa ja hedelmissä. Monia samoja yhdisteitä saa muun muassa pähkinöistä, täysjyväviljasta, sienistä, kahvista ja teestä.Polyfenolit ovat joukko yhdisteitä, joita esiintyy kaikissa kasveissa ja sienissä. Tutkimuksissa monista polyfenoleista tai ainakin polyfenolipitoisista ruoista on havaittu olevan jonkinlaista apua kroonisten sairauksien ehkäisyssä. Tulokset eivät ole kuitenkaan kiistattomia.Antosyaanit ovat polyfenoleja, joiden väri vaihtelee happamuuden mukaan punaisesta violetin kautta siniseen ja jopa mustaan. Elintarvikevärinä antosyaanien E-koodi on 163.Runsaasti antosyaaneja sisältävistä ruoista toivotaan apua muun muassa diabeteksen ehkäisyyn. Vaikka antosyaanien hyödyistä on jonkin verran näyttöä, ei kuitenkaan tiedetä tarkasti, miten mikäkin antosyaaniyhdiste vaikuttaa elimistöön ja kuinka niitä käytännössä voisi parhaiten hyödyntää.Antosyaanit ovat yleisiä kasvikunnassa. Niitä on muun muassa mustikassa, kirsikassa, mansikassa, munakoisossa, punakaalissa ja retiisissä sekä myös punaviinissä.Osa kasveista saa sinipunaisen värinsä betalaiineista, joista tunnetuin on punajuuren sisältämä betaniini eli E162.Betalaiinit ovat antioksidantteja. Koeputki- ja eläinkokeissa niillä on havaittu olevan lupaavia ominaisuuksia, mutta todelliset vaikutukset ihmisen terveyteen ovat selvittämättä.Betalaiinit ovat luonnossa harvinaisempia kuin antosyaanit. Ne antavat väriä punajuuren lisäksi muun muassa lehtimangoldille, pitaijalle sekä eräille sienille, kuten myrkylliselle punakärpässienelle.Karotenoideista kasvit saavat keltaisen, oranssin ja punaisen sävyjä. Niitä käytetään elintarvikkeissa lisäaineina E-koodilla 160.Osa karotenoideista, kuten alfa- ja beetakaroteeni, muodostavat ihmisen elimistössä A-vitamiinia. A-vitamiiniksi muuttuvat karotenoidit ovat kiistatta terveyttä edistäviä, suorastaan välttämättömiä.Lykopeeni on karotenoidi ja tehokas antioksidantti, jonka myönteinen vaikutus terveyteen on osoitettu melko hyvin. Lykopeeni auttaa hallitsemaan kolesterolia ja mahdollisesti ehkäisee joitakin syöpälajeja. Lykopeenia saa muun muassa tomaatista, ruusunmarjasta, tyrnimarjasta, vesimelonista ja papaijasta. Parhaiten lykopeeni imeytyy kypsennettynä ja rasvaan sekoitettuna. Esimerkiksi tomaattinen pastakastike on hyvä lykopeenin lähde.Luteiini on keltainen karotenoidi, joka luultavasti edistää ainakin silmien hyvinvointia. Luteiinia saa monista lähteistä, kuten vihreistä vihanneksista, porkkanasta, pistaasipähkinästä ja kananmunan keltuaisesta.Klorofylli eli lehtivihreä antaa kasveille niiden vihreän värin. Klorofylliä ja sen johdannaisia käytetään elintarvikeväreinä E-koodilla 140.Suurin osa vih­reistä elin­tarvik­keista sisäl­tää kloro­fylliä. Jopa alkoholijuoma absintti saa siitä vihreän värinsä.Klorofylli on antioksidantti, jolla on yritetty yksittäisissä tutkimuksissa hoitaa monia vaivoja ja sairauksia. Tällä hetkellä klorofyllin mahdollisista lääkinnällisistä tai terveyttä edistävistä vaikutuksista ei ole kuitenkaan kunnon näyttöä.On monta syytä syödä vihreitä kasviksia, mutta vihreä väri ei ole yksi niistä.