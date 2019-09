Ruoka

Arjen nerokasta palapeliä

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimiiko?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohja:

Kastike:

Päälliset:

Jos arkiruoan miettiminen ja valmistaminen tympii, uutta inspiraatiota löytyy Vuokaruoka-kirjasta. Ruotsalainen ruoka­bloggari ja valokuvaajavertaa kirjassaan arjen ruoan valmistamista palapeliin ja antaa sen ratkaisemiseen ”kaavan”, jota hän kutsuu vuokamalliksi. Tuvessonin vuokaruoat ovat erilaisia kasvisruokia.Idea on yksinkertainen: heitetään kaikenlaisia aineksia uunivuokaan, annetaan niiden paahtua uunissa mausteiden kanssa ja tarjotaan vuoka runsaiden päällisten, kastikkeiden ja lisukkeiden kanssa.Kaavan mukaan tarvitaan siis 1) pohja (esimerkiksi juureksia, kasviksia tai sieniä), 2) pohjalle marinadi, 3) päälliset ja lisukkeet (vaikka pikkelöityjä kasviksia tai juustoa, ne lisätään paistetun pohjan päälle) ja 4) kastikkeet ja dipit (mukaan tarjoiluvaiheessa). Jokaiseen vaiheeseen kirja listaa kymmeniä eri vaihtoehtoja.Kun kaikki vaiheet on tehty, pöytään nostetaan yksi vuoka, josta ruokailijat kauhovat lautasilleen oman annoksen. Vuokamalli säästää Tuvessonin mukaan paitsi tiskejä, myös aikaa ja rahaa. Kun lähtee liikkeelle aineksista, joita kotona jo on, ruokahävikkikin pienenee. Kaikki jämät ja tähteet sopivat vuokaan.Kaavan ja satojen vinkkien lisäksi kirjassa on valmiitakin vuokaruokareseptejä.Kokeilin ensin herkkutattiperunoita pecorinokastikkeella. Pohjaksi tähän ruokaan paahdettiin perunoita. Päälliseksi paistettiin sieniä ja ripoteltiin juustoraastetta sekä hapankaalia. Lisukekastike sekoitettiin ranskankermasta ja pecorinosta. Lopputulos oli erittäin maukas.Kielen vei mennessään myös paahdettu keräkaali, joka nautittiin chili-soijavoin, limettimajoneesin ja vehnäsuurimoiden kanssa.Maut olivat siis kohdillaan ja vuokamallin idea on todella inspiroiva. Mutta ihan kaikkia lupauksiaan Tuvesson ei pysty lunastamaan: valmistusasioita sotkeutui testiruoissa ihan yhtä monta kuin tavallisenkin arkiruoan tekemisessä.4 annostavalmistusaika 30 min1,2–1,5 kg perunoita2 rkl oliiviöljyäsormisuolaa2 dl ranskankermaa3 dl raastettua pecorino romanoa tai grana padanoa1 sitruunan kuorisuolaa ja mustapippuria400 g herkkutatteja, suppilovahveroita tai kantarelleja2 valkosipulinkynttä puserrettuna1 rkl voita300 g hapankaalia tai hapanta keräkaalia1 nippu ruohosipulia silputtuna1 sitruuna lohkoina2 dl kypsytettyä juustoa raastettuna, esimerkiksi kermajuustoa, västerbottenjuustoa tai pecorino romanoaLeikkaa perunat lohkoiksi. Lado ne vierekkäin uunivuokaan ja valele öljyllä. Paahda 15–20 minuuttia 225-asteisessa uunissa, kunnes perunat ovat kullanruskeita. Suolaa.Sekoita ranskankerma juuston, sitruunankuoren, suolan ja pippurin kanssa. Säilytä kylmässä ennen tarjoilua.Puhdista sienet ja paista, kunnes ne alkavat päästää nestettä. Lisää valkosipuli ja voi. Paista vielä muutama minuutti, kunnes sienet alkavat olla kullanruskeita. Mausta suolalla ja pippurilla.Kuorruta perunat sienillä, kaalilla, ruohosipulilla, sitruunalla ja juustolla. Tarjoa ohessa pecorinokastiketta.