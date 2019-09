Ruoka

Litistetty peruna hurmaa brunssivadilla

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähteitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brunssivieraille

Hävikkiviikkoa vietetään 9.–15. syyskuuta.

joka kymmenes peruna, leipäpala ja hedelmä päätyy Suomessa roskakoriin. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Arviolta kuusi prosenttia kotitalouksien ostamasta ruoasta päätyy roskiin.Määrä on hurja, mutta hävikin vähentämiseen on monta konstia.Tärkein niistä on suunnittelu: katso, mitä raaka-aineita kotona on valmiiksi ja mieti tulevien päivien ruokia ja kauppareissua niiden pohjalta. Jääkaapista tai kuiva-ainekaapista voi näpätä vaikka valokuvan ennen kauppaan menoa, jos muuhun suunnitteluun ei ole aikaa.jää toisinaan, vaikka kuinka suunnittelisi. Niihin kannattaakin suhtautua kuin käsissä olisi uusi alku: jos keitettyjä perunoita jää, seuraavan päivän ruoka on jo puoliksi tehty.Tähdeperunoista syntyy helposti ruokaisa salaatti tai pyttipannu. Espanjalainen perunamunakas tehdään oikeaoppisesti raa’asta perunasta, mutta mikään ei estä käyttämästä siihen keitettyjä perunoita, jos niitä jo valmiina on.Jos grillauskelejä vielä riittää, keitetyt perunat voi pujottaa vartaisiin ja grillata kalan tai lihan lisukkeeksi. Ja unelmanpehmeitä leivonnaisia saa, kun survoo perunat sämpylä- tai rieskataikinaan.tai vaikka perjantai-illan herkutteluhetkeen sopivat litistetyt, uunissa paistetut perunat. Niiden erityisen hyvän maun ja rapean pinnan salaisuus on voisula, jolla perunat pariin kertaan suditaan.Keitä valmiiksi muutama uppomuna. Litistä perunat ja kypsennä rapeiksi. Kokoa lopuksi vati perunoista, mädistä, ranskankermasta, silputuista sipulinvarsista ja uppomunista.