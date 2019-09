Ruoka

Württembergin alueen viiniä ei Suomessa juuri näe

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen?

Mihin?

Saksassa on yksi kohtalaisen kokoinen viinialue, jota ei juurikaan tunneta muissa maissa. Stutt­gartin ympäristössä sijaitsevan Württembergin asukkaat juovat itse lähiseudun viinit ja viinintuottajat ovat tyytyneet tähän.Alkossakaan ei Württembergin viinejä usein näe, mutta nyt myynnissä on yhdeltä tuottajalta kaksi viiniä. Näistä halvempi on mielenkiintoisen oloinen juoma, Dautel Riesling 2018.Hyvin vaalean viinin tuoksu on runsas, sitä hallitsee mietojen kivellisten hedelmien ja vaalean omenan aromi, mutta siihen on sekoittunut myös limettiä, hiukan kukkaisuutta ja aimo annos rieslingin valopetrolimaisuutta. Maku on kuiva, runsas, reilun hapokas ja hedelmäisyydeltään keskitäyteläinen. Keskipitkä maku on hyvin tasapainoinen ja muistuttaa olemukseltaan enemmänkin australialaisrieslingejä kuin muiden saksalaisalueiden rieslingejä.Dautel Riesling viini on oiva sadonkorjuuajan viini erilaisille kasvispainotteisille aterioille. Keskivahva juusto nostaa viinin hedelmäisyyden hienosti esille. Ryhdikäs ja hapokas viini käy myös miedoille liharuoille, myös rasvaisen lohen kanssa viini on antoisan oloinen.