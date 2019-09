Ruoka

Varttipasta ja laiskottelijan lasagne – Viisi reseptiä, jotka ratkaisevat arki-illan ruokapulmat

Vauhdikkaasti

Mantelikalan maineenpalautus

Kanaa ja riisiä viritettynä versiona

Kirpeys sopii kalalle

Laiskottelijan pizzalasagne

Vikkelä varttipasta

tai ainakin vaivattomasti, siinä kelpo motto arki-iltojen ruoanlaittoon. Kun takana on työ- tai opiskelupäivä, illalla ei välttämättä riitä enää inspiraatiota hellan ääressä päivystämiseen.Nämä herkulliset arkiruoat valmistuvat joko simppelillä ”vuokaan ja uuniin” -periaatteella, tai jos ne vaativat aktiivisempaa kokkausta, valmistusaika on lyhyt.Kouluruokaklassikko mantelikala on mainettaan parempi, etenkin mustapippurilla ja kapriksilla höystettynä. Tämän ruoan juju on käyttää mustapippurituorejuustoa makua antamaan, jolloin ainekset vain ladotaan vuokaan ja pannaan uuniin 20 minuutiksi. Ota pakasteturska jääkaappiin sulamaan aamulla, niin kala on kokkauskunnossa kotiin tullessa.Yhdessä uunivuoassa valmistuu myös tämä satay-broileri, jossa oikaistaan käyttämällä kaupan valmista satay-kastiketta. Jos jääkaapissa on yksinäisiä kasviksia, jotka uhkaavat nuupahtaa, ne voi huoletta käyttää tähän ruokaan makua antamaan.Uunilohi on monelle luottoruoka arkeen ja viikonloppuunkin. Tämä versio tehdään kevyesti ilman kermaa tai smetanaa. Makua lohifilee saa kirpeästä sumakkimausteesta, ja kalaa paistetaan vain vartin verran, että se pysyy mehevänä. Lisukkeena maistuvat valkosipulijogurtti ja salaatti.Perinteinen lasagne vaatii varsin paljon puuhastelua kaksine kastikkeineen, mutta arkisemman lasagnenhimon tyydyttää mainiosti myös helppo ja nopea pizzalasagne, joka on valmis reilussa puolessa tunnissa. Tässä reseptissä käytetään kaupan valmista tomaattikastiketta ja ranskankermaa valkokastikkeen tilalla. Ja koska kyseessä on nimenomaan pizzalasagne, mukaan pannaan myös pepperonia, oliiveita, paahdettua paprikaa ja rutkasti juustoa. Tällä sopii haastaa myös perinteinen perjantaipizza.Isot valkopavut ovat kätevä lisä kuiva-ainekaappiin, sillä käyttövalmiit pavut antavat tukevuutta monenlaisiin ruokiin. Tässä ohjeessa pavuista tehdään simppeli pasta, jossa maistuvat myös kirsikkatomaatit, parmesaani ja basilika. Pikapasta on vartissa valmis, ja hyvällä todennäköisyydellä suurin osa aineksista saattaa löytyä kotikyökistä jo valmiiksi.