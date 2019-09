Ruoka

Kaikki osaavat tehdä kasvispihvejä, mutta näillä 10 kikalla saat niistä selvästi parempia

Lähes kaikki käy

Valuta raaste huolella

Tähteet raaka-aineiksi

Mausta rohkeasti tai päästä ominaismaku esiin

Proteiinijatkeilla tuhteja pihvejä

Kananmuna sitoo ainekset

Lisää mehevyyttä lisukkeista

Hodariin ja hamppariin

Vegaaninenkin pihvi pysyy koossa

Kasvispihvit ovat helppoa ruokaa: ne voi tehdä lähes mistä tahansa kasviksista ja juureksista – ja useimmiten yhdistelmä on onnistunut. Tuttuja raaka-aineita ovat peruna, porkkana, juuriselleri, punajuuri, sipuli ja kesäkurpitsa, mutta pihveissä kannattaa kokeilla myös kyssäkaalia, juuripersiljaa, hapankaalia, hienonnettuja sieniä tai vaikka herneitä.Raa’at kasvikset muotoutuvat usein raastepihveiksi, jolloin pihvitaikina pysyy helposti käsiteltävänä. Voit vaikuttaa pihvin suutuntumaan raasteen koolla: ronskimmat pihvit kaipaavat tuhdimpaa raastetta, mutta hienolla terällä raastetut juurekset kypsyvät no­peammin ja pihvien rakenne on tasaisempi. Raaste kannattaa valuttaa huolella ja mahdollisesti puristaa vielä ylimääräiset nesteet pois, ettei lopputulos jää veteläksi. Perunat, bataatti ja muut tärkkelystä reilusti sisältävät juurekset eivät välttämättä tarvitse edes sidosaineita, vaan riittää, että maustat raasteen ja paistat pannulla pihveiksi röstin tapaan.Kasvispihvit ovat hävikintorjujan toiveruokaa, sillä niihin voi upottaa milteinpä mitä kasviksia ja juureksia tahansa. Kasvikset voi useimmiten käyttää pihveihin raakoina tai kypsinä, joten sekä lisukeraasteet että perunamuusin tähteet toimivat raaka-aineina. Kaurapuuron jämät uppoavat kasvispihvitaikinaan erinomaisesti.Näin satokauden aikaan juureksissa ja kasviksissa riittää makua itsessäänkin, jolloin kasvispihvien mausteeksi voi riittää pelkkä suola, pippuri ja paistopinta, etenkin jos pihvejä saattelee jokin kastike. Lisää makua pihveihin saa valkosipulilla, sitruunankuorella ja yrteillä, mutta kasvispihvit kestävät hyvin rohkeammatkin maustekokeilut, kuten chilit, curryt ja kalakastikkeet. Hyvää makua pihveihin antavat myös aniksen-, fenkolin- tai korianterinsiemenet.Raasteiden ja kasvissoseiden joukkoon jatkeeksi – ja myös ravintoarvoja parantamaan – voi laittaa vaikka kikhernejauhoja, turvotettua hernerouhetta tai kypsiä linssejä. Proteiinipitoiset raaka-aineet tekevät pihveistä tuhdin ruokaisat. Runsas juusto, esimerkiksi halloumi, jatkaa taikinaa tuoden siihen samalla hyvän suolaisen maun.Kasvispihvien sidosaineena käytetään yleensä kananmunaa. Myös juustoraaste sitoo muita aineksia hyvin yhteen, ja pieni määrä jauhoakin kiinteyttää pihvin rakennetta. Jos kananmunaa ei halua käyttää, taikinasta kannattaa tehdä hieman tanakampi. Siihen voi laittaa hieman esimerkiksi chiansiemeniä tai psylliumia, jotka turpoavat reippaasti nesteen vaikutuksesta.Jogurtista, kermaviilistä, ranskankermasta tai majoneesista syntyy kastike kasvispihveille. Tsatsiki-tyyppisen kastikkeen voi tehdä kurkun sijasta myös pihan omenoista. Kastikepohjaan voi sekoittaa yrttejä, sitruunan ja limetin mehua ja kuoriraastetta sekä kapriksia ja vaikka maustekurkkukuutioita. Kastikkeen lisäksi pihvien lisukkeena toimivat erilaiset pikkelöidyt kasvikset, kuten pikkelöity sipuli tai mummonkurkut.Kasvispihvin tavallisin kaveri lautasella lienee perunamuusi. Tuhti kasvispihvi, esimerkiksi mustapavuista tehty, käy hienosti hampurilaispihviksi. Kun teet taikinasta pieniä pihvejä, ne sopivat hyvin hodarileivän, pitaleivän tai tortillan täytteeksi. Voit myös dippailla pikkupihvejä nugettien tapaan kastikkeeseen ja nauttia sellaisenaan.Uunissa vai pannulla?Jos kasvispihvejä on valmistumassa isompi satsi tai ne haluaa tehdä vähemmällä rasvalla, uunissa kypsentäminen on järkevä ratkaisu. Uunissa pihvit myös pysyvät paremmin koossa, etenkin jos pihvimassa on hajoavaista. Vastaavasti pannulla kasvispihvit saavat herkullisen paistopinnan, mutta niistä tulee myös rasvaisempia.Vegaanisten kasvispihvien sidosaineena voi kananmunan sijaan käyttää jauhoja, keitettyä kvinoaa tai vaikkapa juuresmuusia. Parmesaanimaista makua pihveihin saa ravintohiivahiutaleilla tai vegaanisilla juustoilla. Vegaaniset kasvispihvit paistetaan öljyssä, ja niiden kaveriksi sopii hyvin vaikkapa kauraranskankermasta tai vegaanisesta majoneesista tehty kastike.