Kolme reseptiä, jotka osoittavat, että riistan valmistamista ei tarvitse arkailla

on riistan aikaa. Ja riistaruokien valmistamista ei kannata jännittää: niistä saa helppoja arkeenkin sopivia ruokia. Sellainen on esimerkiksi peuranpaistikeitto.Keiton pohjan muodostavat juurekset ja ruusukaalit. Valmiin keittopohjan päälle viipaloidaan ronski kasa peuranpaistia.palasta kypsyy muheva stroganov – ja mikä parasta – sekin valmistuu juureslisäkkeineen alle tunnissa. Annoksen päälle lusikoidaan vielä dijoninsinapilla maustettua smetanaa.aikaa on enemmän, hanki metsästäjältä tai kaupan tiskistä sorsaa ja paista se uunissa ylikypsäksi. Ruokaharrastajan viikonloppuruoka kruunataan kermakastikkeella sekä riston tapaan tehdyllä metsäsienihirssillä.