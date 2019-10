Pakkomielteinen terveyden tavoittelu voi innostaa vegaaniksi, sanoo asiantuntija – ”Syömishäiriölle altis vain ottaa veganismin säännöt”

Ruoka

Pakkomielteinen terveyden tavoittelu voi innostaa vegaaniksi, sanoo asiantuntija – ”Syömishäiriölle altis vain

Terveellisyys

Ortoreksia on terveellisen syömisen pakkomielle

Rajoittavat ruokatrendit ovat polttoainetta ortoreksialle

Haitalliseen ortoreksiaan puuttuminen on vaikeaa

on ollut yksi länsimaisen ruokakulttuurin tärkeimmistä tekijöistä jo vuosikymmenien ajan. Terveyden tavoittelun ajatellaan olevan paitsi yksilön edun mukaista myös velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan.Kehittyvä ravitsemustiede tarjoaa alati enemmän tietoa terveellisen ruokavalion koostamisesta. Samaan aikaan erilaiset markkinoijat ja mediavaikuttajat julistavat omia näkemyksiään terveellisistä elintavoista. Tarjolla on loputon valikoima ruokaa koskevia ohjeita, käskyjä ja varoituksia.Toisinaan terveysintoilu menee liian pitkälle.Tällaista käytöstä kutsutaan ortoreksiaksi.Ortoreksian käsitteen kehitti yhdysvaltalainen vaihtoehtolääkärivuonna 1997. Bratmanin mukaan ortoreksia on syömishäiriö, johon liittyy pakkomielteinen suhde ruoan terveellisyyteen ja puhtauteen. Tällainen äärimmäinen terveyden tavoittelu voi olla paradoksaalisesti terveydelle haitallista.Ortoreksian käsitettä ei aluksi otettu käyttöön lääketieteen parissa, vaan se levisi maallikkojen keskuudessa ja lehdistössä.”Ortoreksiasta alettiin keskustella mediassa ja myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Tällaiset maallikkodiagnoosit näyttävät olevan osa nykyistä terveyskulttuuria. Osa ihmisistä kokee käsitteestä olevan heille hyötyä. Ehkä termin ansiosta joku on uskaltanut hakea apua tai tarkastelee käyttäytymistään kriittisesti. Joskus on tarpeen, että toimintatavalle on olemassa nimi”, sanoo, ortoreksiakeskustelua tutkinut valtiotieteiden tohtori.Lääketieteessä ortoreksia on kiistanalainen käsite.”Lääketieteessä ortoreksialla ei ole itsenäisen diagnoosin asemaa, eikä se ole tulossa mukaan tekeillä olevaan ICD-11-tautiluokitukseen. Suomessa terveyttä haittaava ortorektinen käytös luokitellaan useimmiten epätyypilliseksi syömishäiriöksi”, tiivistää mielenterveyden professoriHelsingin yliopistosta.Ortoreksian tutkimista hankaloittaa se, että häiriölle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tiedetään kuitenkin, että syömishäiriöitä ylipäätään esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla sukupuolilla.Suurin osa ortorektisesta oireilusta on vaaratonta. Kun haittoja ilmenee, yleisimpiä ovat syrjäytyminen ja ahdistuneisuus. Ortorektinen käytös voi myös enteillä kliinistä syömishäiriötä. Ääritapauksissa ortoreksia aiheuttaa aliravitsemusta.”Kävimme pari vuotta sitten läpi lääketieteellisen ortoreksiakirjallisuuden. Löysimme kourallisen vakavia haittoja – ravitsemuspuutoksia ja aliravitsemustilan seurauksia. Haitat liittyivät äärimmäisiin ruokavalioihin, kuten pelkkien kasvisten tai ruskean riisin syömiseen”, Keski-Rahkonen sanoo.Ortoreksiasta kärsivä kasvattaa vähitellen kiellettyjen ruokien listaansa yhä pidemmäksi. Mitä tiukemmiksi ruokavalion nyörit kiristyvät, sitä vaikeammaksi syöminen käy.”Unkarilainen syömishäiriöklinikkaa johtava kollegani sanoi, että noin puolet hänelle ohjatuista potilaista on vegaaneja. Tämä ei tarkoita sitä, että vegaanisesti syöminen olisi haitallista. Syömishäiriölle altis vain ottaa veganismin säännöt ja alkaa noudattaa niitä haitallisella tavalla”, Keski-Rahkonen sanoo.Toinen viime vuosien nousevista ruokatrendeistä on ”puhdas” syöminen. Sen suosiosta kertovat kaupoissa ja katukuvassa vilisevät lukuisat puhtauteen viittaavat terveysbrändit.Puhtaan syömisen voi määritellä monella tavalla, mutta tyypillisesti sitä leimaa usko monien tavallisten ruokien epäterveellisyyteen ja vaarattomien lisäaineiden myrkyllisyyteen.Perfektionistinen ruokavalion rajoittaminen voi tuoda ihmiselle turvaa loputtomien vaihtoehtojen maailmassa.”Syömistä koskevista säännöistä muodostuu kuitenkin helposti pakottavia. Niiden noudattamatta jättäminen nostaa pintaan syyllisyyden ja halun korjata tehty virhe. Näin syntyy katumuksen ja kunnostautumisen kierre”, Valkendorff selittää.Ortoreksian riskeistä varoitteleminen sanomalehden sivuilla on ristiriitaista puuhaa, sillä ortorektikon huomio tulisi suunnata nimenomaan muihin elämän osa-alueisiin kuin ruokavalioon.”Syömishäiriössä ruoka ja syöminen määrittävät elämässä kaiken. Tämän ehdottomuuden kyseenalaistaminen on hoidon keskeinen tavoite”, Keski-Rahkonen sanoo.Haitalliseen ortoreksiaan on vaikea puuttua. Häiriöstä kärsivä ajattelee yleensä ruokasuhteensa olevan hyvä ja terveellinen. Tehtävää ei helpota se, että ortoreksian käsitettä heilutellaan toisinaan leimakirveenä, jonka avulla kenet vain terveellisistä elintavoista innostuneen voi tuomita epänormaaliksi.”Toisen syömisestä kannattaa huolestua, jos hän alkaa sen vuoksi vetäytyä tai jos hänen ulkoinen olemuksensa tai elämäntapansa muuten muuttuu voimakkaasti. Silloin voi kysyä kuulumisia ja ilmaista omaa huoltaan”, Keski-Rahkonen ohjeistaa.Jos ihminen epäilee potevansa syömishäiriötä, hänen kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.