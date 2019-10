Ruoka

Korvapuustipäivän tärkein resepti: Täydellisen pullan ohje ja kuusi vinkkiä, joilla onnistut varmasti

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taikinan nesteeksi jopa kylmää maitoa

Käytä tuorehiivaa

Älä kitsastele kanelin määrässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Munia olla pitää

Älä sulata voita liikaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valitse puolikarkeat vehnäjauhot

Korvapuustit

Taikina:

Täyte:

Päälle: