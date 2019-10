Ruoka

Jos valmistat viikonloppuna yhden herkun, kokeile tätä: luumu­piirakka, jossa on upean makuinen täyte

Luumuja

Anna

Mehevä luumupiiras

Taikina:

Täyte:

Päälle:

on nyt kaupoissa runsaasti ja ne ovat edullisia. Viikonlopun makea herkku kannattaakin tehdä luumuista.Luumupiiras on saanut ideansa perinteisestä amerikkalaisesta omenapiirakasta, Apple piesta: tässäkin leivonnaisessa pohja ja kansi kaulitaan ohuiksi ja pääosan saa runsas täyte.Kun teet piirasta, maista hankkimiasi luumuja ensin. Jos ne ovat todella kirpeitä, sitruunamehua ei tarvitse laittaa täytteeseen – voit jättää sitruunan kokonaan pois tai laittaa joukkoon hieman sitruunankuorta. Jos luumut ovat makeita, sitruunan pirteys tuo täytteeseen hyvää tasapainoa.Luumuihin sekoitetaan muun muassa hillosokeria, joka tekee täytteen mehevän hillomaiseksi. Kaneli tuo täytteeseen syksyyn sopivan lämpimän mausteisen sävyn. Luumun ja kanelin yhdistelmä on suorastaan upea.piirakan hetki jäähtyä uunista ottamisen jälkeen, jotta täyte hieman jähmettyy. Parhaimmalta piiras maistuu kuitenkin hieman lämpimänä, vaniljajäätelön kanssa kanssa nautittuna.noin 8 annostavalmistusaika noin 1 h 20 min4½ dl vehnäjauhoja3 rkl sokeria150 g kylmää voita2–4 rkl kylmää vettä750 g luumuja2 dl hillosokeria1 tl kanelia1–2 rkl sitruunamehua (tai ½ tl sitruunankuorta)½ dl maissitärkkelysjauhoja2–3 rkl maitoasokeriaSekoita vehnäjauhot ja sokeri kulhossa.Pilko kylmä voi pieniksi kuutioiksi ja lisää jauho-sokerikulhoon. Nypi ainekset sormin murumaiseksi.Lisää kylmää vettä ja sekoita taikina tasaiseksi. Muotoile taikina palloksi ja kiedo kelmuun. Laita taikina vähintään puoleksi tunniksi jääkaappiin.Huuhdo ja kuivaa luumut. Puolita luumut (leikkaa isot neljään osaan) ja poista kivet.Sekoita luumujen joukkoon hillosokeri, kaneli, sitruunamehu ja maissitärkkelysjauhot.Voitele halkaisijaltaan noin 24-senttinen vuoka. Vuoassa olisi hyvä olla noin 4–5 senttimetriä korkeat reunat, sillä kupliva luumutäyte voi muutoin sotkea uunin.Ota taikinapallosta hieman yli puolet, pyöritä pala vielä vehnäjauhoissa ja kauli se sitten kahden leivinpaperin välissä niin suureksi levyksi, että se riittää vuoan pohjalle ja reunoille. Laita taikina vuokaan, painele osa vuoan reunoille. Pistele pohjaan muutama reikä haarukalla.Kaada pohjan päälle luumutäyte. Kauli lopusta taikinasta piirakkaan kansi. Nosta taikinalevy luumutäytteen päälle ja nipistele tiukasti reunoista kiinni pohjataikinaan. Tee veitsellä muutama aukko kanteen. Voitele pinta maidolla, ripottele päälle sokeria.Nosta piirakka 200-asteiseen uuniin, paista noin 45 minuuttia. Täyte kuplii piirakan pintaan sieltä täältä paiston aikana.Anna piirakan jäähtyä ennen tarjoilua, jotta täyte hieman jähmettyy. Tarjoa lämpimänä jäätelön kera.