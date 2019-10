Ruoka

Helppo ja nopea keitto pelastaa arki-illan – Viisi reseptiä, joiden kaikki ainekset löytyvät lähikaupasta

Keitto

Keltainen siskonmakkarakeitto

Paahdettu porkkana-linssikeitto

Tuhti pekoni-kasviskeitto

Meksikolainen papukeitto

Paahdettu tomaattikeitto

on leppoisaa arkiruokaa, sillä esivalmistelujen jälkeen se porisee hellalla kypsäksi minimaalisella vaivannäöllä. Ja kun maukas liemi sitoo sattumien makumaailmat yhteen, keiton sekaan voi useimmiten huoletta heitellä ne jääkaappiin unohtuneet porkkanat ja kesäkurpitsat.Tähän keittokoosteeseen on valittu helppoja ja sen verran nopeita soppia, että ne sopivat mainiosti arki-iltojen ruuaksi. Ainestenkin pitäisi löytyä lähikaupasta, mutta jos ohjeessa on mukana jokin erikoisempi ainesosa, tarjoamme sille vaihtoehdon.Tämä makkarakeitto valmistuu pikavauhtia, sillä mukaan tulevat juurekset raastetaan eikä pilkota. Liemeen antaa lempeyttä sulatejuusto, ja curry ja kurkuma tuovat makua ja kauniin keltaisen värin. Sopan tähtenä loistavat pulleat siskonmakkarapallerot. Jos haluat päästää ne todelliseen pääosaan, soseuta keitto ennen kuin puristat makkarat keittoon kypsymään.Vanha kunnon sosekeitto on arki-iltojen pelastus. Tämä soppa saa syvän maun, kun paahdat porkkanat uunissa ennen soseuttamista. Ruokaisuutta ja proteiinia keittoon antavat punaiset linssit, ja jos nälkä on oikein kova, voit nopeuttaa valmistamista käyttämällä kypsiä tölkkilinssejä. Keitto muuttuu helposti vegaaniseksi, kun vaihdat kerman kaurapohjaiseksi tai kookosmaitoon.Tämä soppa muistuttaa perinteistä ”maalaiskeittoa”, johon käytetään kaikki kotoa löytyvät kasvikset ja tukevoitetaan keitto kypsillä tölkkipavuilla. Cannellinipapujen sijaan voit käyttää suosikkipapujasi tai mitä saatavilla on. Makua tähän keittoon antaa pekoni, mutta sen voi jättää poiskin tai korvata esimerkiksi palvikinkulla.Kolme tölkkiä kypsiä papuja, sipulia, valkosipulia, tomaattia ja harkittu maustekimara. Siinä tuhdin ja mausteisen meksikolaisen papukeiton pääraaka-aineet. Puolessa tunnissa valmistuva soppa viimeistellään juuri ennen tarjoilua avokadolla, limettimehulla, ranskankermalla ja tuoreella korianterilla, mutta se on lähes yhtä hyvää myös ilman niitä.Tämän tomaattikeiton valmistus kestää vajaan tunnin, mutta siitä suurin osa on odottelua. Valkosipulit, sipulit, tomaatit ja chili nimittäin paahdetaan uunissa ja soseutetaan vasta sitten. Jos haluat keitosta tuhdimman, tarjoa se esimerkiksi raejuuston tai hummuksella siveltyjen leipien kanssa.