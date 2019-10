Ruoka

Viiniasiantuntija yllättyi: Harvoin 11 euron viini on näin hyvä

Pinha Ribeiro Santo Reserva 2016



Portugali, DOC Dão



Tuottaja: Magnum-Carlos Lucas Vinhos



Rypäleet: Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta-Roriz



Hinta: 11,40 e



Saatavuus: Hyvä



★★★★





Mikä? Viinin ystävien kannatta seurata vasta nousussa olevia trendejä. Silloin viinien laatu suhteessa hintaan on parhaimmillaan, tuottajat nimittäin vielä hakevat sopivaa hintatasoa. Portugali näyttää olevan liikkeessä ylöspäin, siitä osoituksena on tämä sangen maukas viikon viini, joka tulee Dãon alueelta. Viini on tehty paikallisista rypälelajikkeista ja kypsytetty tammitynnyrissä.



Millainen? Tumma, rubiininpunainen viini on tuoksultaan melko runsas. Aromeissa pääosaan nousevat marjat, esimerkiksi mustikka, karpalo ja boysenmarja. Kiinnostava ja makua monipuolistava lisä aromeihin muodostuu maustepippurin, kanelin, vaniljan, paahteisuuden ja lievän yrttisyyden yhdistelmästä. Tyylikkäästi rakentuva maku on kuiva ja runsas, pehmeän oloinen mutta ei mitenkään löysä. Harvoin tämän hintaluokan viineissä on tällainen tasapaino hapokkuuden, hedelmäisyyden määrän ja kypsien, maukkaiden tanniinien välillä. Hintaluokassaan tämä viini on aivan loistava.



Mihin? Tämän parempaa syksyisten pataruokien viiniä tuskin löytää. Runsasmakuisilla kasviksilla ja juureksilla tehtyyn padan perustaan voi hyvin lisätä jotain tummaa lihaa tai kasvisproteiinia. Viinin maut nostavat pataruuan syömisen uudelle tasolle.