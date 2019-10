Ruoka

Edullisesta sipulista syntyvät viikonlopun luksusherkut: Näin kokkaat syksyn parhaan risoton

on sesongin raaka-aine, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Sipuli on edullista ja sen erilaiset lajikkeet sopivat monenlaisiin ruokiin. Sipulien leikkaamisessa esiin nousevat rikkiyhdisteet kirvelevät helposti silmiä, mutta jos käytät oikein terävää veitseä leikkaamisessa, rikkiyhdisteitä vapautuu vähemmän.Raa’assa sipulissa on särmikäs, jopa hieman kitkerä maku, mutta uunissa tai pannulla maku muuttuu syväksi ja karamellisoituneeksi.paahdetut sipulit sopivat täyteläisen makuisen risoton joukkoon. Tilkka hunajaa ja viinietikkaa vielä syventävät makua. Lempeän makuiseen purjoon tulee ryhtiä, kun sen vihreät varret saavat hieman ruskistua. Risotto viimeistellään makean kirpeillä kuivatuilla karpaloilla ja pekaanipähkinöillä. Hienostuneen makuinen rakuuna sopii ihanasti sipuliruokien yrtiksi.klassikko, rapeaksi paistetut tuplapaneroidut sipulirenkaat saavat makua parmesaanijuustosta ja timjamista. Jos haluat kevyen ja helpomman version, paista sipulirenkaat 225-asteisessa uunissa noin 12 minuuttia.Makean suolaisen hapokas sour cream onion -dippi maustetaan kuivatuilla sipuleilla maukkaaksi. Valmista dippi ensin, jotta sen maut ehtivät tasaantumaan.on erinomainen tarjottava vaikka viikonloppuvieraille. Kuullotetut Bretagnen alueella kasvatetut roscoff-sipulit, aromikas appenzeller-juusto ja ripaus kuminaa muodostavat täydellisen makuharmonian. Makeat roscoff-sipulit voit korvata halutessasi punasipulilla. Ruisjauhot antavat pohjalle sopivasti hapokkuutta, joka sopii loistavasti tasaamaan tuhdin piirakan makua., kanelitangolla ja ripauksella mustapippuria maustettu punasipulihillo sopii täydellisesti voimakkaiden juustojen, erityisesti sinihomejuustojen pariksi.