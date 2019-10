Ruoka

Napakka ja maukas punaviini Toscanasta passaa arkiruokien pariksi

Borgo Salcetino Rossole 2015



Italia, IGT Toscana Rosso



Tuottaja: Borgo Salcetino



Rypäleet: Sangiovese, Merlot



Hinta: 13,98 e



Saatavuus: Huonosti myymälöissä, mutta tilaamalla viinin saa 1–3 päivässä haluttuun Alkoon.



★★★



Mikä? Kiinnostuin tästä viinistä, sillä sen tuottajalla on hyvä maine. Livonin perheyritys tekee mainioita chianteja Borgo Salcetinon tilalla Italian Toscanassa. Tutkiskelin maistuisivatko viinintekijän taidot myös edullisemman hintaluokan viinissä. Hyvinhän siinä kävi, sillä viini on esittelyn arvoinen.



Millainen? Väri tässä viinissä on vaaleahko ja hieman kehittyneen oloinen. Tuoksu on kohtalaisen voimakas. Maku on mukavan napakka, tanniinit tuntuvat selvästi mutta ne ovat maukkaita eivätkä turhan kiristäviä, kuten toscanalaisissa punaviineissä yleensäkin. Myös hyvä hapokkuus tuo sopivaa jäntevyyttä viinin olemukseen. Keskitäyteläisen viinin keskipitkää makua hallitsevat muheva kirsikka, punainen luumu, puolukka ja maustepippurimainen, aavistuksen paahteinen tammisuus. Viini on mukavasti hieman kypsynyt, nuorempana se lienee ollut melko tiukka. Laadultaan viini on vahvasti kolmen tähden arvoinen, sinänsä herkullinen ja maukkaan napakka. Aromien kompleksisuus jää kuitenkin vähäiseksi.



Mihin? Tämä ryhdikäs viini tuskin maistuu sellaisenaan nautittuna. Sen paikka onkin arkisten ruokien kumppanina. Makuprofiili antaa tilaa monenlaisille ruuille, mutta erityisesti liha- tai juustoruokien seurana viinistä jää suuhun mukavan raikas tuntuma.