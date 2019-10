Ruoka

Makea nektarimainen viini kruunaa syksyisen illallisen

Château d’Uza 2009



Ranska, AC Graves



Supérieures



Tuottaja:



Vignobles Guignard



Rypäleet: Sauvignon Blanc, Semillon



Hinta: 19,98 e



Saatavuus: Erikoiserän tuotetta on vain Arkadian myymälässä, mutta verkkokaupasta saat tilattua sen lähimyymälääsi.



★★★★



Mikä? Talven tullen on hyvä varautua makean viinin himoon. Pieni määrä kultaista nektaria kruunaa tyylikkäästi illallisen maut. Tämä viikon viini on makeaksi viiniksi keskihintainen. Tyyliltään perinteinen makea valkoinen jalohomeinen viini on tehty Bordeaux’n Sauternes-alueen vieressä.



Millainen? Kullankeltaisessa viinissä on melko runsas tuoksu. Siitä erottaa selvästi kahta erityylistä komponenttia: kuivattujen aprikoosien ja hillotun ananaksen sekoitusta sekä paahteisen ja mausteisen tammen sävyjä. Maku on hyvin makea ja happoja on kohtalaisesti. Viini on kohtalaisen runsaan ja täyteläisen makuinen. Mukavasti kehittyneen viinin maussa on hyvin pituutta.



Mihin? Tämän sävyinen viini on omiaan ei-suklaisten jälkiruokien kanssa, sen kanssa voisi tarjota vaikka ranskalaisen paahtovanukkaan, crème brûléen. Varsinainen klassikko on hyvä sinihomejuusto viikunahillon kera.