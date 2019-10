Ruoka

Halloween on ovella – Viisi reseptiä hurjiin pikkupurtaviin ja kurpitsaisiin leivonnaisiin

vietetään anglosaksisissa maissa 31. lokakuuta, täällä Suomessa samantyyppisissä merkeissä sopii viettää myös pyhäinpäivää, joka osuu tänä vuonna lauantaille 2. marraskuuta. Tai sitten kotoista sadonkorjuujuhla kekriä, joka niin ikään on perinteisesti ajoittunut syys-lokakuun vaihteeseen.Joka tapauksessa tällä viikolla on juhlan paikka. Tunnelmaa voi luoda koristelemalla kotia halloween-henkiseksi, katsomalla kauhuelokuvia, järjestämällä naamiaiset tai ihan vain sytyttämällä kynttilöitä tuomaan tunnelmaa pimeään syysiltaan.Ja juhlahan vaatii ihan omat erikoisherkut. Tässä Ruokatorstain vinkit halloweenin tai kekrin viettoon.Perinteiset pasteijat puetaan halloween-teemaisiksi taikinakääreillä, joka saa ne muistuttamaan muumioita. Tässä ohjeessa käytetään tuttua jauhelihatäytettä, mutta vegeversio onnistuu esimerkiksi soijarouheesta.Red velvet cake on jenkkikakkujen klassikko, ja tämän kauhukakun punainen kuorrutus saa valua reteästi kakun reunoja pitkin ja muistutella halloweenin hurmeisesta puolesta. Viimeistele kakku tuikkaamalla tarjoiluveitsi sen keskelle.Kurpitsat ovat erottamaton osa halloweenia, ja näistä tuulihatuista pitävät myös ne, jotka eivät kurpitsan mausta perusta. Kyseessä ovat tavalliset tuulihatut, joiden sisällä on sitruunaista kermavaahtoa. Lopuksi tuulihatut koristellaan kurpitsamaisiksi oranssilla kuorruttella.Kurpitsan ystäville sen sijaan sopivat nämä muffinit, joiden taikinaa mehevöittää kurpitsasose. Muffinitaikina maustetaan kurpitsan parhailla kavereilla, piparkakkumausteella ja kanelilla, ja haukatessa saa vielä makean yllätyksen muffinin kinuskisydämestä. Kurpitsafanien kannattaa kokeilla myös brownieita, jotka saavat makua paahdetusta kurpitsasoseesta.Kauhuleffaillan naposteltavaksi sopivat friteeratut herkut, tässä tapauksessa simpukat, jättikatkaravun pyrstöt ja sirkat. Jälkimmäisiä ei kannata pelätä, sillä niiden maku on miellyttävän mieto. Dipiksi riittää simppeli limettimajoneesi.