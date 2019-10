Ruoka

Pirteä viini aasialaisille ruoille

Vouvray V 2018



Ranska, AC Vouvray



Tuottaja: Famille Bougrier



Rypäleet: Chenin Blanc



Hinta: 14,49 e



Saatavuus: Hyvä



★★★





Mikä? Ranskalaisia Chenin Blanc-rypäleestä tehdyt viinit ovat olleet lähes kadoksissa Alkon valikoimassa. Tilanne näyttä nyt paremmalta, esimerkkinä tämän viikon viini. Loiren laakson Chenin Blanc tunnetaan miedosta aprikoosimaisesta hedelmästään, korkeasta happoisuudesta ja satunnaisesta mineraalisesta sävystään. AC Vouvray on rypäleen suurin tuotantoalue.



Millainen? Tämä vaalean värinen, ilman tammea kypsytetty valkoviini osuu tosiaan hyvin yhteen Alkon ”pirteä ja hedelmäinen” -luokituksen kanssa. Sen tuoksu on kohtalainen ja siinä on selvästi esillä chenin blancin tyypillinen aprikoosivetoinen aromimaailma, höystettynä hitusen kukkaisuudella ja mineraalisuudella. Maussa pieni määrä jäännös­sokeria korostaa kivasti viinin hedelmäisiä piirteitä. Maku ei ole kovin moniulotteinen, mutta runsas hapokkuus pitkittää makua niin, että loppupuolen mineraalisuus tulee esiin hitaasti. Hapot eivät ole rieslingin tapaan ronskeja, vaan ystävällisen hedelmäisiä. Viinin maku on hyvä, mutta ei kovin persoonallinen.



Mihin? Kuivahko, raikas ja hedelmäinen viini on omiaan sellaisten arkisten ruokien kanssa, joissa on hiukan aromia joko hedelmistä tai viinietikasta. Eli aasialaistyyliset ruoat tai hedelmiä sisältävät salaatit. Myös savukalalle tavallinenkin sommelier usein suosittelee kuivahkoa ja hapokasta viiniä.