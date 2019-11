Ruoka

valloittavissa trendeissä on hypätty vähäeleisistä nakukakuista runsaampaan suuntaan.Rikkonaisten koristelulinjojen fault line -kakuissa reunat pursuavat nyt strösseleitä, keksinpaloja, marjoja, kukkia tai oikeastaan mitä tahansa syötävää ja koristeellista asiaa.Kakun ideana on luoda efekti kakun sisällä olevasta koristeellisesta täytteestä. Raita rakennetaan kuitenkin vain kakun pintaan ja se reunustetaan runsaalla suklaakuorrutteella molemmin puolin. Kuorrutteen ja koristeraidan raja jätetään tarkoituksella epätasaiseksi. Muutoin kuorrute silotellaan ja kakun pinta koristellaan pursotuksin ja vaikka strösseleillä.suklaahippu-mascarponekakku on koristeltu perusruokakaupasta löytyvillä koristeilla.Jos lähikaupastasi sattuu löytymään esimerkiksi kultaväriä, voit maalata koristeraidan rajat sillä, jolloin raita erottuu vieläkin paremmin, mutta kakku on näyttävä ilman kultaväriäkin.Raitakakun voi taiteilla kahvipöytään vaikka isänpäivänä, jota vietetään marraskuun toisena sunnuntaina eli runsaan viikon kuluttua.