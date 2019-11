Ruoka

★★★viinin, eteläafrikkalaisen False Bay Old School Syrah 2018:n, nimi viittaa vanhan koulukunnan tyylisen syrahiin. Usein Ranskan ulkopuolella näitä viinejä kutsutaan nimellä shiraz. Nyt tuottaja on kuitenkin halunnut painottaa viinin olemuksessa ranskalaista henkeä.purppuraisessa viinissä on kohtalainen tuoksu, jota hallitsevat tummat marjat ja hedelmät, kuten kirsikka ja luumu. Myös mausteisuus on runsasta. Suussa viini on täyteläinen, kuiva ja runsaan hedelmäinen. Happoja on kohtuullisesti ja karvautta luovia tanniineja jonkin verran. Niiden maku nivoutuu kuitenkin hyvin mausteiseen makuun. Loppumaussa viinin hedelmäiset aromit ovat hallitsevia. Tämä syrah on hyvin puhdaspiirteinen, maukas ja sopivan ryhdikäs, vaikka kokonaisuus onkin melko notkea. Arkisen hintatason ja laadun huo­mioon ottaen viini on hyvä ostos.hedelmäinen ja mausteinen viini on parhaimmillaan talvipatojen kanssa: mausteisuus ja hedelmäisyys istuvat hienosti juuresten makuun.