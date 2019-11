Ruoka

Isänpäivänä on lasten vuoro kokata: Kokeilkaa yhdessä mutkatonta lohipeltiä

pellillä kypsyvä lohifilee ja perunalisuke on niin mutkaton ruoka valmistaa, että ruoanvalmistusvastuun voi luovuttaa luottavaisesti perheen lapsille.Tämän ruoan juju on hapokkaan dijoninsinapin, kirpeän sitruunan, suolaisen parmesaanijuuston ja makean päärynän kohtaamisessa.Kun lohifileen leikkaa annospaloiksi, ihanan makuista dijoninsinappi-mausteöljyä valuu myös lohifileen reunoille maustamaan kalan.Ohje on kirjoitettu niin, että 10-vuotias selviytyy itsenäisesti ruoanlaitosta, jos keittiön työvälineet, uunin käyttäminen ja raaka-aineet ovat tuttuja.