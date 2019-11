Ruoka

10 vinkkiä entistä parempiin kermaperunoihin – pienillä nikseillä lisukeklassikko nousee uudelle tasolle

Kermaperunat

1. Varhaiset lajikkeet jäävät helposti koviksi

2. Tärkkelystä täytyy olla, mutta ei liikaa

3. Paras lopputulos vaatii kattilan ja vuoan

4. Pannulla pieneen nälkään

5. Valkosipuliperunat kahdella tavalla

6. Juustosta lisämakua

7. Mausta rohkeasti

8. Sattumiakin saa olla

9. Vegaanin perunat syntyvät yhtä simppelisti

10. Helppo oikaista

Juttua varten on haastateltu elintarvikekehityksen professori Anu Hopiaa Turun yliopistosta sekä ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäkeä, jonka Peruna-kirja palkittiin äskettäin vuoden parhaana kotimaisena keittokirjana.

on rakastettu lisukeklassikko, joka yksinkertaisimmillaan valmistuu vain muutamasta raaka-aineesta, mutta kestää mainiosti vahvempaakin maustamista.Juuri nyt on hyvä aika valmistaa vuoallinen kielenvieviä kermaperunoita. Näillä ohjeilla saat perunoistasi entistäkin parempia.Myöhäissyksy ja talvi ovat hyvää aikaa tehdä uunissa kermaperunoita. Varhaisperunoista ne eivät useinkaan onnistu, vaan perunat saattavat jäädä koviksi. Syinä tähän todennäköisesti ovat pieni tärkkelyspitoisuus ja se, että varhaisperunoiden entsyymitoiminta on vielä erityisen aktiivista – ne kun ovat vielä tuleentumattomia ja siten aktiivisessa kasvuvaiheessa. Entsyymit vaikuttavat soluseinän pektiiniin vähentäen sen liukenemista etenkin, jos perunoita kypsentää kalsiumpitoisessa nesteessä, kuten kermassa. Varhaisperunan soluseinät eivät pehmene kuten pitäisi.Yleisperuna, eli kaupassa keltaisella koodivärillä merkitty pussi, on hyvä raaka-aine kermaperunoihin. Siinä on sopivasti tärkkelystä: yleisperunalajikkeissa on vastusta ja ne eivät hajoa käsiteltäessä, mutta niiden tärkkelys saostaa kermaisen liemen hyvin.Parhaisiin kermaperunoihin tarvitaan sekä kattilaa että uunivuokaa. Ideana on se, perunan tärkkelys saadaan irtoamaan jo kattilassa, jolloin tärkkelys sakeuttaa kermaa, ja valmiista vuokaruoasta ei tule vetinen. Laita kerma ja perunaviipaleet kattilaan ja keittele sekoitellen miedolla lämmöllä 20–25 minuuttia. Mausta suolalla. Kaada sitten seos uunivuokaan ja kypsennä loppuun uunissa.Pannulla kermaperunoita saa kätevästi tehtyä pienemmänkin annoksen, ja valmistusaikakin on lyhyempi kuin uunissa. Viipaloi perunat ja paista niihin öljyssä tai voissa hieman väriä. Jos teet isomman annoksen, paistele perunaviipaleet muutamassa erässä. Samalla pannulla kannattaa käyttää valkosipuli ja muut mausteet, että aromit irtoavat. Lisää sitten perunoiden sekaan kermaa (ja tarvittaessa vaikka lihalientä). Perunoiden ei tarvitse kokonaan peittyä nesteeseen. Sitten vain kansi päälle, lämpö pienemmälle ja hauduttelemaan. Sekoittele varovasti silloin tällöin, että perunat eivät hajoa. Säästä hieman kermaa tai muuta nestettä, jos perunat uhkaavat kuivua.Tutuin tapa tehdä valkosipuliperunat on lisätä perunakerrosten väliin hienonnettua valkosipulia oman maun mukaan. Hieman pähkinäisen ja paahteisen maun saat, jos paahdat valkosipulia ensin uunissa. Leikkaa kokonaisista valkosipuleista ”hattu” pois, kiedo sipulit folioon, mutta jätä päällispuoli paljaaksi. Lorauta pinnalle hieman öljyä. Paahda 180-asteisessa uunissa noin 40 minuuttia, että valkosipulit pehmenevät ja ruskistuvat. Purista pehmeät valkosipulinkynnet kuoristaan ja sekoita kerman joukkoon esimerkiksi sauvasekoittimella.Juusto tuo hyvän maun kermaperunoihin. Lisää se muruina tai raasteena perunoiden väliin tai kiehauta kermasta ja juustosta kastike, jonka kaadat perunavuokaan.Pakollisen suolan ja lähes pakollisen pippurin lisäksi kermaperunat kestävät maustamista todella hyvin. Yrteistä etenkin persilja, basilika, tilli, timjami, salvia ja rosmariini ovat perunan hyviä kavereita, ja ne voi silputa perunaviipaleiden väliin sellaisenaan. Sitruunan happo leikkaa kermaperunoiden rasvaisuutta, ja se sopii käytettäväksi mehuna tai raastettuna kuorena.Kun kerma, valkosipuli ja juusto eivät riitä, kermaperunoihin voi antaa vielä ripauksen ytyä voimakkaan makuisilla pienillä sattumilla. Hieman rapeita pekoni- tai salamikuutioita, muutama oliivi tai kapris, pari sardellifileetä pienenä hakkeluksena tai muutama pienitty aurinkokuivattu tomaatti riittävät antamaan lempeille perunoille pientä särmää. Muista, että sattumat vain maustavat perunalisukkeen, joten niitä ei tarvitse paljon.Vegaaniset kermaperunat tehdään täsmälleen samalla tavalla kuin tavallisetkin, mutta vuoka voidellaan margariinilla tai öljyllä ja kerma vaihdetaan kasvipohjaiseksi, esimerkiksi kaura- tai soijakermaksi. Niistä alkaa löytyä marketeista myös valmiiksi maustettuja versioita, joista saa perunoihin vaikkapa pippurisen tai sipulisen säväyksen.Helpoin resepti kermaperunoihin sisältää kaksi ainesta: pussillisen kaupan pakastealtaassa myynnissä olevia valmiiksi viipaloituja perunoita (500 g) sekä purkillisen (2–3 dl) maustettua ruokakermaa. Minuutti valmisteluaikaa, runsas tunti tunti 200-asteisessa uunissa.