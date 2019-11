Ruoka

Arjen parhaat pikaruokareseptit: Viisi pastaa, jotka ovat pöydässä alle 20 minuutissa

Ensin

Vanha kunnon carbonara on vartissa valmis

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005997094.html

Syksyn sienisaalis maistuu tortellinien kanssa

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000006226998.html

Kokeile kaalipastaa ja ylläty iloisesti

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000006249148.html

Vihreä pasta saa ruokaisuutta pavuista

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000005997142.html

Chorizo antaa potkua perunagnoccheille

https://www.hs.fi/ruoka/reseptit/art-2000006210143.html