Ruoka

Kaksi lasillista Margaux’ta

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin?

Margaux’n viinit ovat haluttuja mutta valitettavasti vain harvojen herkkua, koska hintataso on hyvin korkea. Nyt Alkosta saa kuitenkin puolikkaan pullon 20 euron hintaan. Siitä riittää kahdelle runsas lasillinen. Margaux kannattaa juoda kypsänä, onneksi puolikkaassa pullossa viini kehittyy hiukan nopeammin kuin isossa pullossa. Maistettu vuosikerta oli 2007, nyt myynnissä oleva 2008 on hyvin saman tasoinen vuosikertana, lähes yhtä kypsä.Margaux’lla on Suomessa myyttisiä kaikuja myös Vänrikki Stoolin tarinoiden Sandels-hahmosta, joka tarjoaa pastorille lasillisen ”margoota”.Viinissä näkyy kehitys: väri on kauniin rusehtavan punainen. Tuoksu on hienosti kehittynyt ja olemukseltaan suorastaan rauhoittava. Maanläheinen sekoitus kuivattuja tummia marjoja ja kuivia mausteita, aavistus kahvia sekä tilkka kukkaisuutta muodostavat muhevan yhdistelmän. Hyvä määrä kypsiä tanniineja, keskitäyteläinen ja pitkä maku luovat vielä ryhdikkään rungon, jossa tuoksussa jo tuntuneet aromit maistuvat herkullisesti.Viini on upeasti kehittynyt ja osoittaa, miksi Margaux’n viinit ovat kuuluisia laadustaan. Vaikka vuosikerta ei ole kovin arvostettu, viini on elämyksellinen.Nautiskeluun, esimerkiksi juhlavaksi jouluviiniksi. Ruokavalinta voisi olla pihvi tai lampaanliha.