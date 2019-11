Puolet suomalaisista saa liian vähän tiamiinia – Jos puutos jatkuu pitkään, se voi aiheuttaa joukon sekalaisia oireita

Ruoka

Puolet suomalaisista saa liian vähän tiamiinia – Jos puutos jatkuu pitkään, se voi aiheuttaa joukon sekalaisia

Tiamiini

1. Alkoholismi, syömishäiriöt ja raskauspahoinvointi altistavat tiamiinin puutokselle

2. Koko elimistö tarvitsee tiamiinia

3. Tiamiinivaje voi aiheuttaa sekalaisia oireita

4. Monipuolinen ravitsemus takaa riittävän tiamiinin saannin

eli B1-vitamiini löydettiin vuonna 1936 ensimmäisenä B-ryhmän vitamiineista. Aluksi tiamiinin tiedettiin torjuvan beriberi-nimellä kulkevia puutostauteja.Sittemmin sillä on ymmärretty olevan paljon laajempikin merkitys elimistön toiminnalle.Tiamiinin päivittäinen saantisuositus on naisilla 1,1 milligrammaa ja miehillä 1,3 milligrammaa. Nuorilla miehillä suositus on 1,4 mg eli hieman korkeampi. Yli 60-vuotiailla se on puolestaan matalampi: naisilla 1,0 mg ja miehillä 1,2 mg.Finravinto 2017 -tutkimuksen mukaan vain noin puolet suomalaisista saa tiamiinia suositusten mukaisesti. Kannattaisiko tiamiiniin satsata ruokavalion suunnittelussa enemmän?Tiamiini on vesiliukoinen vitamiini, jota keho varastoi pääasiassa maksaan, lihaksiin ja aivoihin. Jos ihminen ei saa tiamiinia muutamaan viikkoon, varastot tyhjenevät ja seurauksena voi olla vakava puutossairaus. Puutos aiheuttaa ääreis- ja keskushermoston vaurioitumista sekä hengenvaarallisia sydänoireita.Tiamiinin puutos on yleisintä alueilla, joiden asukkaat syövät paljon hiottua riisiä, sillä suurin osa riisin tiamiinista sijaitsee sen kuorikerroksessa. Ravitsemustieteen kehittymisen ja elintason nousun ansiosta nykyään tiamiinista johtuvat puutossairaudet ovat tosin harvinaisia niin Aasiassa kuin Euroopassakin.Suomessa tiamiinista aiheutuvia puutossairauksia esiintyy lähinnä vakavasti alkoholisoituneilla ihmisillä, joiden ravinnonsaanti on muutenkin heikoissa kantimissa. Kroonisilla alkoholisteilla tiamiinin puutos aiheuttaa Wernicke-Korsakoffin oireyhtymää, joka useimmissa tapauksissa vaurioittaa aivoja pysyvästi ja saattaa hoidettunakin johtaa kuolemaan.Alkoholismin lisäksi erilaiset aineenvaihduntaa sekoittavat sairaudet ja syömishäiriöt vaikeuttavat tiamiinin riittävää saantia. Myös raskauspahoinvointi ja laihdutusleikkaukset altistavat tiamiinin puutokselle.Tiamiinilla on useita tehtäviä solujen aineenvaihdunnassa. Erityisen tärkeää tiamiini on hermostolle, mutta se osallistuu kaikkien solujen toimintaan. Siksi sen liian vähäinen saanti vaikuttaa terveyteen monilla eri tavoilla.Tiamiinin puutoksella on havaittu yhteys useisiin kansansairauksiin, tosin tarkat syysuhteet ovat epäselviä. Muun muassa diabeetikoiden kannattaa huolehtia riittävästä tiamiinin saannista johtuen vitamiinin roolista energia-aineenvaihdunnassa.Tiamiini vaikuttaa kiistatta aivojen toimintaan ja auttaa pitämään yllä normaaleita psykologisia toimintoja. Monet uskovat riittävän B1-vitamiinin saannin voivan ehkäistä mielenterveysongelmia ja Alzheimerin taudin aiheuttamia muistioireita. Tiamiinin tarkka rooli aivoterveyden ylläpitämisessä on kuitenkin monimutkainen aihe, josta tarvitaan lisää tutkimustietoa.Koska hermosolut tarvitsevat tiamiinia, sen saannilla on vaikutus myös sydämeen. Vakavan tiamiinin puutoksen tiedetään lisäävän sydänkuolleisuutta, mutta jo lievänkin vajeen torjuminen saattaa joissakin tapauksissa edistää sydänterveyttä.Vaikka puolet suomalaisista jää alle tiamiinin saantisuosituksen, suurimman osan ei tarvitse sen kummemmin stressata asiasta. Lievästi suosituksen alittaminen tuskin aiheuttaa useimmille mitään oireita.Jos kuitenkin yksipuolisen ruokavalion tai sairauden takia tiamiinin saanti jää viikkojen ajan matalalle tasolle, seurauksena saattaa olla mitä moninaisimpia oireita, joiden todellinen syy jää melkein aina hämärän peittoon. Varhaisia oireita ovat muun muassa ruokahaluttomuus, painon putoaminen, väsymys, sekavuus ja unihäiriöt. Toisaalta kaikki nämä oireet voivat johtua monesta muustakin syystä.Tiamiinin liikasaannin ei ole luotettavasti tunnistettu olevan vaarallista. Munuaiset poistavat ylimääräisen B1-vitamiinin. Satojen milligrammojen suuruiset mega-annokset voivat ehkä aiheuttaa allergisia reaktioita tai altistaa hermostollisille häiriöille, mutta tutkimustulokset ovat puutteellisia. Tiamiinille ei ole asetettu turvallisen päiväsaannin ylärajaa.Joissakin maissa tiamiinia lisätään järjestelmällisesti jauhoihin. Euroopassa se on perusteltua ainakin niissä maissa, joissa syödään lähinnä vaaleaa leipää. Suomessakin tiamiinia lisättiin valkoiseen vehnäjauhoon vuosina 1974–1994, mutta vitamiinin saanti muista lähteistä katsottiin lopulta riittäväksi.Monipuolinen ruoka sisältää kaiken tiamiinin, jonka terve ihminen tarvitsee. Suomalaiset saavat tiamiinia muun muassa sianlihasta, perunasta, täysjyväviljasta, kalasta, herneistä, pavuista ja sekalaisista kasviksista. Tiamiinia on runsaasti myös ravintohiivassa, merilevässä sekä monissa siemenissä ja pähkinöissä.Kuumentaminen ja monet säilöntämenetelmät muuntavat osan tiamiinista elimistölle käyttökelvottomaan muotoon. Sitä myös irtoaa jonkin verran keitinveteen. Valmistettaessa häviää kuitenkin vain osa tiamiinista, joten raakaruokavalioon ei sentään tarvitse turvautua.