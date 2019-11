Ruoka

Helpoimmat uuniruoat syntyvät lähes itsestään – Näin valmistat ”yhden pellin ihmeen”

Lohikiusaus saa rapean kruunun

Kasvisfanin kreikkalainen kiusaus

Janssoninkiusaus ilman kalaa

Hapankaalipelti maistuu saunan päälle

Paista jättirösti yhdellä kertaa

kypsyvät vuokaruuat ja ”yhden pellin ihmeet” sopivat hyvin arki-iltoihin, sillä kun esivalmistelut on tehty, ruoka kypsyy uunissa itsekseen ilman sekoittelua tai vahtimista.Lisäksi näissä ruuissa käytetään edullisia juureksia sekä käteviä pakastealtaan antimia ja tölkkituotteita. Jos viikonlopulta jäi yli esimerkiksi kypsää lihaa tai kalaa, niitäkin voi huoletta lisäillä näihin vaivattomiin kotiruokiin.Kiusauksien ja peltiruokien työläin osuus on esivalmistelussa, sillä juurekset pitää kuoria ja pilkkoa. Se tosin sujuu leppoisasti vaikka musiikkia, podcastia tai äänikirjaa kuunnellen.Mutta jos hoppu on kova, ota rennosti ja oikaise – kiusaukset onnistuvat hyvin myös pakastealtaan valmiista peruna-sipulisekoituksesta.Lohi, purjo ja peruna solmivat yhdessä hurmaavan makujen liiton. Tässä lohikiusauksessa on savuinen säväys, sillä ruokaan käytetään kylmäsavulohta. Savustamatonkin lohi käy. Päälle ripotellaan leivänmuruja, jotka rapeutuvat uunissa ja antavat rakennetta kotoisan pehmeälle kiusaukselle. Jos haluat oikaista, vaihda perunat ja purjo pakastealtaan peruna-sipulisekoitukseen.Usein kiusauksen kasviskimarassa on vain perunaa ja sipulia, mutta kreikkalainen kasviskiusaus saa makua ja mehevyyttä myös kesäkurpitsasta ja tomaatista. Muheva vegekiusaus tarjoillaan tietenkin fetajuuston, oliivien ja tuoreiden yrttien kanssa.Janssoninkiusaus on todellinen kiusausklassikko ja lisäksi suosittu vanhan ajan yöruoka. Jos anjovikset eivät maistu, janssoninkiusauksen voi valmistaa myös vegaanisena versiona. Tässä reseptissä makua tuovat kaupan valmis kasvistahna (esimerkiksi Tartex) ja kaprikset. Kokatessa pääsee helpolla, sillä peruna-sipulisekoitus ostetaan kaupasta valmiina.Tässäpä täsmäruoka etenkin saunailtoihin – kokeiltu on. Levitä uunipellille tai -vuokaan hapankaalia, mausta öljyllä, siirapilla, suolalla ja pippurilla ja pane uuniin, kunnes kaali saa hieman väriä. Sitten päälle makkaroita, myös vegemakkarat tai vaikkapa lihapyörykät toimivat, ja pelti vielä hetkeksi uuniin. Hapankaalipellin kanssa maistuu raikas salaatti ja simppeli sinappi-ranskankermakastike.Rapeapintainen rösti on yksi parhaista tavoista nauttia juureksista. Ja röstin paistaminen sujuu sukkelasti, kun teet uunipellillä yhden ison röstin useamman pannulla paistetun sijaan. Olennaista on ripotella juuresraasteeseen hieman suolaa, että ylimääräinen neste ”itkettyy” pois. Tämän jälkeen raaste vielä puristellaan kuivaksi, jotta rösti varmasti paahtuu uunissa ruskeaksi ja rapeareunaiseksi. Hyydytä röstin pinnalle lopuksi kananmunia ja viimeistele fetalla.