Testissä kymmenen tuhtia amaroneviiniä – Kärkeen kiilasi yksi halvimmista

Amarone on ollut pitkään yksi suomalaisten suosikkiviineistä. Tämä on hiukan yllättävää, kun miettii viinien hintaa. Alkon valikoimassa on yli 60 amaronea ja niiden hinnat ovat 24 eurosta ylöspäin. Joukon kalleimmat viinit maksavat yli 300 euroa.