Viisi arkiruokaa, jotka ovat pöydässä alle puolessa tunnissa – Eikä yksikään ole pastaa

Uunilohen kanssa maistuu kermainen sienikastike

Vegaanisen linssipadan maustekimara lämmittää

Kookos-broileripata on oikeastaan paksu keitto

Leipä-soijarouhesalaatti lainaa Italiasta

Bataatticurryssa on ripaus Intiaa

puolessa tunnissa valmistuvat arkiruokaohjeet ovat kullanarvoisia kiireisten päivien varalle. Tähän arkiruokakoosteeseen on valittu ruokia, jotka ovat pöydässä 20–25 minuutissa.Mukana on koleaan marraskuuhun sopivia lämmittäviä pataruokia, ruokaisa salaatti ja helppo uunilohiresepti. Klikkaa laatikkoa, niin saat reseptin näkyville. Reseptit ovat linkkeinä myös jutun lopussa.Lohi kypsyy uunissa 20 minuutissa, mikä on riittävä aika kermaisen sieni-pinaattikastikkeen valmistamiseen. Kastikkeeseen voi käyttää esimerkiksi suppilovahveroita, tatteja tai kantarelleja, mutta herkkusienetkin käyvät.Punaiset linssit kypsyvät vauhdikkaasti, ja ne tekevät mausteisesta pataruuasta mukavan sakean. Linssipadan kasviskimaraa voi muutella sen mukaiseksi, mitä sattuu tekemään mieli tai mitä kaapeista löytyy.Lähes patamaisen paksu keitto on pöydässä 20 minuutissa, sillä siihen käytetään kaupan kypsää broileria. Jos haluat ruuasta tukevamman, lisää sekaan pikanuudeleita.Kuivahtanut vaalea leipä muuttuu herkuksi, kun sen paistaa pannulla rapeaksi ja lisää salaattiin. Ruokaisuutta tämä salaatti saa soijarouheesta ja makua antaa runsas määrä tuoreita yrttejä.Intialaishenkisestä currysta tulee ruokaisa, kun joukkoon lisää bataattia ja nopeasti kypsyvää soijarouhetta. Soijarouhe imee maukasta kastiketta hyvin, mutta sitä ei kannata haudutella kastikkeen joukossa kuin 5 minuuttia, jotta kastike ei tukevoidu liikaa.