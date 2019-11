Ruoka

Raikas kumppani kasvisruoille

Mikä?

Millainen?

Mihin?

Etelä-Afrikan tärkein valkoviinilajike on Chenin Blanc. Se kattaa lähes viidesosan maan viljelyksistä. Iso osa tuotannosta menee massatuotantoon. Monien harrastajien suosiossa ovat upeat tammitetut viinit.Tämän viikon viini on ilman tammea valmistettu hedelmäinen uutuusviini, jonka hinta-laatusuhde on kohdallaan.Kuulaan vihertävän värisessä viinissä on selvän hedelmäinen tuoksu. Eniten tuoksussa ja maussa voi aistia persikkaa, melonia, kypsää keltaista omenaa, hiukan kukkaisuutta, ja varsinkin maun lopussa hiukan mausteisuuden, yrttisyyden ja paahteisuuden sekoitusta.Viini on melko täyteläinen, ja hyvä määrä maukkaita sitrusmaisia happoja luo sille raikkaan tasapainoisen suutuntuman. Tämä on oletettavissakin, sillä viini on tämän vuoden satoa, rypäleet on korjattu viime keväänä. Täysin kuiva, tuore viini on mukavan kompakti, tyylikkäästi hedelmäinen ja keskipitkän oloinen.Vegaaneillekin sopiva luomuviini on omiaan kasvisruokien ja salaattien kanssa. Sen tunnelma on sangen kesäinen, joten tähän synkkään aikaan voi saada piristäviä makuja viinin ja runsaan kasvispitoisesta salaatin yhdistämisestä.