Ruoka

Ne parhaat perinteiset jouluruoat – kymmenen tärkeintä reseptiä

Joulupöydässä

Kylmät

Joulun

Riisipuuro

moni luottaa perinteisiin: kinkun, rosollin ja laatikoiden asema ei horju. Tästä kymmenen reseptin listasta löydät varmasti toimivan kinkunpaisto-ohjeen ja pehmeiden lanttu-, porkkana- ja perunalaatikoiden reseptit. Reseptit on poimittu HS:n ruokasivujen arkistosta.alkupalat ovat tärkeä osa joulupöytää. Perinteinen sienisalaatti on yksi niistä ruoista, joka joulupöytään kannattaa tehdä itse. Kaupan valmiit salaatit eivät pääse maussa lähellekään itse tehtyä. Myös rosolli kuuluu joulupöydän klassikkolisäkkeisiin.Lasimestarin silli ja graavilohi maistuvat erityisen hyviltä tumman saaristolaislimpun kanssa.pääruokana maistuu kinkku. Mutta miten kinkku paistettiinkaan? Katso tästä takuuvarma ja testattu kinkunpaisto-ohje, kastikeresepti ja päälle vielä kolme eri kuorrutusvaihtoehtoa.Imelletty perunalaatikko on yksi kinkun parhaista seuralaisista. Ota rennosti: jos lämpimään paikkaan jätetty seos ei imelly mielestäsi tarpeeksi, lisää siihen tilkka siirappia.on useissa kodeissa jouluaaton aamun tai lounasajan ruoka, mutta esimerkiksi rusina- tai sekahedelmäkeiton kanssa se maistuu myös joulunajan jälkiruokana tai välipalana.