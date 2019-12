Ruoka

Viisi vegaanista joulureseptiä, joista on iloa, vaikka ei olisikaan vegaani

joulupöytään katetaan tänä vuonna kotimaisia herneitä, juureksia ja sieniä, jotka jalostetaan mausteilla ja pähkinöillä juhlaherkuiksi. Vaikka et valmistaisi täysin vegaanista joulumenua, näistä resepteistä saatat löytää omaan joulupöytääsi sen tämän joulun uuden herkun.sieniwellington on juhlapöydän kruunu, joka maistuu myös lihansyöjille! Vaikka wellington näyttää siltä, että sen eteen on nähty vaivaa, todellisuudessa sen valmistaminen on hyvin helppoa, sillä se tehdään valmiista lehtitaikinasta. Tarjoa täyteläisen sieniwellingtonin kanssa pirteää karpalosurvosta.salaattisikurista, raikkaasta appelsiinista ja itse tehdystä mantelifetasta syntyy herkullinen joulupöydän alkupala tai lisuke. Reseptistä tulee mantelifetaa enemmän kuin salaattiin tarvitaan, mutta voit tarjota loput osana vegaanista juustolautasta.vaihteeksi lanttu- ja porkkanalaatikoiden lisäksi kermaisen pehmeää maa-artisokkalaatikkoa? Pinnalle tuleva pähkinämuru viimeistelee maa-artisokkien paahteisen maun ja antaa laatikolle rouskuvaa rakennetta.hernepyöryköiden juju on herneiden kahdessa eri muodossa, sillä pyörykkämassaan tulee sekä hernerouhetta että pakasteherneitä. Rouhe antaa pyöryköille herkullisen rakenteen ja pakasteherneet sopivasti makeutta sekä kauniin vihreän värin.suklaalla ja kaakojauheella jalostettu leipä on mukavaa vaihtelua saaristolaisleivälle. Tarjoa suklaaleipä kauratuorejuuston ja vegaanisen porkkanalohen eli porkkalan kanssa. Helpoiten ja nopeiten porkkala valmistuu, kun kypsennät sen marinadeineen uunissa. Leivätkin voi leipoa pakastimeen jo hyvissä ajoin ennen joulua.