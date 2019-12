Ruoka

Tyylikäs vegaaniviini sopii sieniwellingtonille

Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris 2016



Ranska, Alsace



Tuottaja: Domaine Zind-Humbrecht



Rypäleet: Pinot Gris



Hinta: 19,95 e



Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla vain seitsemässä myymälässä, muualle viinin saa tilaamalla 1–2 päivässä.



★★★★





Mikä? Alsacelainen tuottaja Zind-Humbrecht tunnetaan korkeatasoisista biodynaamisista viineistä. Pitkäaikainen työskentely luonnonmukaisen tuotannon parissa on saanut aikaan viinejä, joissa maistuu upealla tavalla sekä rypälelajike että alkuperä. Talon viinit ovat myös vegaanisia.



Millainen? Keskisyvän keltaisen viinin tuoksu on kohtalaisen voimakas. Esille työntyy odotusten mukaisia aromeja, kuten kypsää persikkaa, mausteisuutta, mineraalisuutta ja lievää sienimäisyyttä. Suussa viini on täysin kuiva ja melko hapokas. Hieman öljyinen suutuntuma ja antoisan intensiivinen aromimaailma saavat maun tuntumaan melko täyteläiseltä. Viinin pehmeä alkumaku saa ryhtiä, kun mausteisuus, mineraalisuus ja jälkimaun harmoninen hapokkuus työntyvät esiin. Lopuksi suuhun jäävät pyörimään tasapainoisesti kaikki viinin aromit.



Mihin? Viini on tyylikäs valinta etenkin raskaan oloiselle sieniwellingtonille. Sen täyteläinen suutuntuma, maukkaat ruokaan nivoutuvat aromit ja hyvä ryhdikkyys luovat klassisen onnistuneen ruuan ja viinin yhdistelmän. Tosin karpalosurvosta ei kannata syödä juuri ennen viinin nauttimista, sillä siitä viini irvistää pahanlaisesti.