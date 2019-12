Pizza sopii täydellisesti itsenäisyyspäivän kättelykatsomoon, ja näissä viidessä reseptissä se on saanut aivan uuden muodon

Ruoka

vuonna itsenäisyyspäivä osuu perjantaille, joten kotisohvan kättelykatsomon itseoikeutettu eväs on tietenkin pizzaa.Tosin tällä kertaa tarjolla ei ole perinteistä peruslättyä, vaan herkkuja, joissa on pizzasta tutut maut erilaisessa muodossa.Syntisen hyvä pizzadippi sopii todellisen herkkusuun kättelykatsomoon. Valurautapannuun ladotaan tuorejuustoa, majoneesia, mozzarellaa, tomaattikastiketta ja tuttuja pizzantäytteitä kuten pepperonia ja jalapenoja. Sitten dippi lämmitetään uunissa kuplivan kuumaksi. Kauho pizzadippi parempiin suihin esimerkiksi patongilla. Dipin voi tehdä kuumennusta vaille etukäteen valmiiksi.Pizzan maut sopivat erinomaisesti myös lasagneen, jolloin kaksi rakastettua italialaista ruokalajia solmivat muhkean makujen liiton. Täytä pizzalasagne pepperonilla tai salamilla, oliiveilla ja reilulla määrällä juustoa. Seuraksi sopii simppeli rucolasalaatti.Vanha kunnon Americana on yksi Suomen suosituimmista pizzoista, ja näiden uuniperunoiden täytteessä maistuvat siitä tutut kinkku, ananas ja aurajuusto. Tämän ruuan kanssa pääsee helpolla, sillä perunat laitetaan vain uuniin kypsymään ja päällystetään lopuksi tomaattikastikkeella, kinkulla, ananaksella ja juustolla. Sitten vielä hetki kuumennusta, että juusto sulaa.Nämä pizzapyörteet alkavat jo olla lähellä tavallista pizzaa, mutta muoto on lainattu leivonnaisten maailmasta. Kauli pizzataikina levyksi, päällystä pizzatäytteillä, esimerkiksi tomaattikastikkeella, sardelleilla tai muulla säilykekalalla, kapriksilla ja juustolla. Rullaa, leikkaa paloiksi ja paista. Dippaile pyörteitä halutessasi tomaattikastikkeeseen.Tämän reseptin jujuna on leipoa pizza piirakanmalliseksi. Voit käyttää tomaattikastikkeen lisäksi suosikkitäytteitäsi, mutta varsin hyvä yhdistelmä syntyy salamista, aurinkokuivatuista tomaateista ja vuohenjuustosta.