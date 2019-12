Ruoka

Kuplia, jotka kestävät ruokapöydässäkin

Mikä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen?

Mihin?

Ranskan Loiressa Vouvrayn alueella on vahva kuohuviinin tekemisen taito. Tekijät käyttävät Chenin Blanc -rypälettä, joka soveltuu hienosti perinteiseen sakkakypsytykseen. Viineihin kehittyy maukas leivonnaisaromi, joka sopii hyvin yhteen Chenin Blancin aprikoosimaisen ja omenaisen luonteen kanssa.Viikon viini De Chanceny Excellence Vouvray Brut 2016 on kypsynyt peräti 15 kuukautta sakan kanssa, joten paahteinen leivonnaisaromi on siinä hyvin esillä.Vaalean kellertävä kuohuviini tuoksuu hiukan kypsältä omenalta ja aprikoosilta. Aistittavissa on myös paahteista mausteisuutta. Maku on täysin kuiva ja erittäin hapokas. Kuplat ovat melko pieniä. Suussa hedelmäinen maku tuntuu alkuun melko lyhyenä. Ison osan mausta muodostavat paahteisen mausteiset ja loppupuolella hiukan saksanpähkinän oloiset sävyt. Jälkimaussa on miellyttävästi taas hedelmää sekä paahteisuutta. Keskipitkä viini on sangen napakka ja ryhdikäs. Tämä Vouvray yltää laadussaan lähelle edullisimpia samppanjoita.Oiva uudenvuoden maljajuoma, jolla on ryhdikkyytensä takia käyttöä myös ruokapöydässä.