Ruoka

Kokoa uudenvuoden­juhliin näyttävä äyriäisvati: nämä ainekset löydät marketin valikoimista

Äyriäisvati

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kypsät

, tuo ruotsinlaivojen ja kalaravintoloiden kunkku, kohottaa tunnelman kattoon ylellisyydellään.Sen tekeminen voi kotona tuntua liian vaivalloiselta – ja kalliilta. Ison marketin valikoimista pystyy kuitenkin kokoamaan näyttävän tarjottimen järkevään hintaan.Vati lainaa muotonsa tämän vuoden kuumimmasta tarjoilutavasta eli tunkutarjottimesta. Siinä raaka-aineet asetellaan tiiviisti vierekkäin, jolloin herkuista muodostuu värikäs rykelmä.Syöminen on sosiaalinen tapahtuma, sillä jokainen voi koota tarjottimen antimista omalle lautaselle sopivan yhdistelmän.simpukat maustetaan savupaprikalta maistuvalla marinadilla, jolloin perussimpukka saa makuunsa uutta potkua.Äyriäisten lisäksi vadille voi asetella myös lohta. Sen lempeä maku säestää muita raaka-aineita.Äyriäisvadilla kastike on piste i-kirjaimen päällä. Tällä vadilla on kaksi eri kastiketta: pesto ja sinappimajoneesi.Sinapin sijaan majoneesin voi terästää myös wasabilla japanilaistyyppiseksi tai sriracha-chilillä tulisempaan makuun sopivaksi.