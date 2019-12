Maksan maine meni 1980-luvulla yhdessä yössä, ja moni karttaa sitä yhä – asiantuntija kertoo, mitkä huolet ovat turhia ja mihin on aihetta

Ruoka

Maksan maine meni 1980-luvulla yhdessä yössä, ja moni karttaa sitä yhä – asiantuntija kertoo, mitkä huolet ova

Sisäelimet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksasta voi saada liikaa A-vitamiinia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei maksaruokaa raskaana olevalle

Myös kolesteroli ja raskasmetallit rajoittavat maksan käyttöä

Entä munuainen?

kuuluvat ruokavalioon vain kuudella prosentilla naisista ja seitsemällä prosentilla miehistä. FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalainen syö keskimäärin nelisen grammaa sisäelinruokia vuorokaudessa.Suosituimpia sisäelinruokien raaka-aineita ovat maksa ja veri. Kuitenkin aniharva valmistaa sisäelimiä itse. Suurin osa syödään valmistuotteina.Maksassa on valtavasti A-vitamiinia. Eniten sitä on naudan-, sian- ja poronmaksassa, kun taas broilerinmaksassa hieman vähemmän. Maksassa on myös paljon proteiinia, rautaa, seleeniä ja C-vitamiinia sekä useita B-ryhmän vitamiineja, kuten folaattia, jota monet suomalaiset eivät saa tarpeeksi.Ravintopitoisuudestaan huolimatta suomalaisia ei yleensä liiemmin kannusteta syömään maksaa.Miksi ei?Maksa joutui huonoon huutoon 1980-luvulla, kun sen havaittiin sisältävän luultua enemmän A-vitamiinia.Maksan maine meni tavallaan yhdessä yössä vuonna 1989: kun A-vitamiinipitoisuuden havaittiin nousseen, raskaana olevia naisia suositeltiin heti rajoittamaan maksan ja maksatuotteiden käyttöä.Muutos oli suuri, sillä aiemmin maksaa oli päinvastoin suositeltu raskaana oleville naisille muun muassa sen sisältämän folaatin ja raudan vuoksi.Maksaa säännöllisesti syövät ylittivät helposti A-vitamiinin turvallisen saannin ylärajan.Yllättävät pitoisuudet johtuivat tuotantoeläinten ravintoon liian innokkaasti lisätystä A-vitamiinista. Sittemmin pitoisuudet on saatu laskemaan, mutta elimen suosio ei ole palautunut ennalleen. Suomalaisten makumieltymykset ovat muuttuneet, ja maksasta on tullut harvojen herkkua.Asiantuntijan mukaan maksa on hyvä elintarvike, mutta sitä syödessä kannattaa edelleen säilyttää maltti:“Osana monipuolista ruokavaliota sisäelimet voivat täydentää raudanpuuteanemiasta kärsivän raudan saantia tai puutteellista folaatin saantia. Sata grammaa maksaa sisältää kuitenkin lähes kokonaisen kuukauden tarpeen verran A-vitamiinia, joten sitä ei voi nauttia kovin usein”, sanoo ravitsemusterapeutti Henna Rannikko.A-vitamiinin liikasaanti aiheuttaa muun muassa päänsärkyä, väsymystä sekä ruoansulatuskanavan, ihon ja hermoston oireita. Pitkään jatkuva liikakäyttö johtaa krooniseen A-vitamiinimyrkytykseen, joka muun muassa heikentää luustoa. Merkittävin liiallisen A-vitamiinin vaara on mahdollinen sikiökehityksen häiriintyminen.Silkasta maksan syömisestä johtuvat kehityshäiriöt ovat käytännössä hyvin harvinaisia. Vakavan liikasaannin taustalla on yleensä vitamiinivalmisteiden väärinkäyttö.Mutta vaikka ruoasta saatavan A-vitamiinin ei nykyään ajatella olevan samanlainen ongelma kuin 30 vuotta sitten, maksan käyttöä rajoittavat yhä turvallisuushakuiset suositukset.“Raskaana olevien ja imeväisikäisten ei tule syödä lainkaan maksalaatikkoa eikä muita maksaruokia. Sen sijaan maksavalmisteita, kuten maksamakkaraa ja -pasteijaa, voi raskaana ollessa syödä 100 grammaa kerralla, enintään 200 grammaa viikossa. Valmisteita voi myös antaa 1-6-vuotiaille lapsille enintään 70 grammaa viikossa ja lisäksi maksalaatikkoa 300 grammaa kuukaudessa”, Rannikko tiivistää.Maksalla ja maksalla on eroa. Einesmaksalaatikossa on A-vitamiinia vain noin kymmenen prosenttia maksapihvin sisältämästä määrästä. Laatikkoa syömällä on siis vaikea myrkyttää itseään.Ylipäätään aikuisen ihmisen A-vitamiinin saanti saa yksittäisinä päivinä nousta korkeaksikin, kunhan hän ei ole raskaana ja käyttö pysyy kohtuullisena pitkällä aikavälillä. Myrkytyksen taustalla on usein kuukausia tai vuosia kestänyt liikasaanti.Maksa sisältää paljon kolesterolia, jonka saantia etenkin valtimotaudista ja diabeteksesta kärsivien kannattaa hillitä. Maksan kolesterolipitoisuus on moninkertaisesti korkeampi kuin punaisen lihan.Kolesterolin ja A-vitamiinin lisäksi maksaruoan fani joutuu miettimään kolmattakin terveyteen vaikuttavaa tekijää, raskasmetallipitoisuutta.“Hevoseläimen maksaa ei hyväksytä lainkaan elintarvikkeeksi. Syötäväksi eivät kelpaa myöskään luonnonvaraisen jäniksen tai kanin eikä yli vuoden ikäisen hirven maksa. Tämä johtuu niihin kertyneistä raskasmetalleista, etenkin kadmiumista. Samasta syystä yli neljä vuotta vanhojen nautojen maksaa tulee välttää, jos on syytä epäillä raskasmetallipitoisuuden raja-arvojen ylittymistä”, Rannikko selittää.Maksaa ei kuitenkaan kannata kavahtaa. Onhan jokaisella elintarvikkeella huonot puolensa. Maksalla on hyvä korvata etenkin punaista lihaa, jolloin kolesterolin kokonaissaanti ei nouse niin paljon.“On järkevää rajoittaa maksan syönti enintään kertaan kuussa ja maksalaatikon enintään kertaan viikossa. Lisäksi jos syö jotakin maksaruokaa säännöllisesti, kannattaa jättää muut maksaruoat ja -valmisteet käyttämättä”, Rannikko sanoo.Munuainen on vaipunut miltei unhoon suomalaisten keittiöissä.Maksan tavoin se sisältää paljon folaattia ja B12-vitamiinia, rautaa ja monia muita ravintoaineita. Toisin kuin maksassa, munuaisessa ei kuitenkaan ole ylettömästi A-vitamiinia eikä enempää kolesterolia kuin punaisessa lihassa. Ravitsemuksellisesti munuainen on siis erinomainen vaihtoehto maksalle.Munuaista käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että maksan raskasmetallikertymiin liittyvät varoitukset koskevat myös sitä. Hevosen, jäniksen ja kanin sekä yli vuoden ikäisen hirven munuainen eivät sovi ruoaksi.Munuaisruoan terveysvaikutuksia on myös tutkittu vähemmän kuin maksan. Muiden sisäelinruokien lailla se sopii paremmin ruokavaliota monipuolistamaan kuin päivittäiseksi ravinnonlähteeksi.