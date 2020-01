Ruoka

Tipattoman ajan siideri

Mikä?

Millainen?

Mihin?

★★★★Alkoholittomille juomille on näin tammikuun alussa tavallistakin enemmän kysyntää. Mutta monen mielestä alkoholittomat viinit eivät ole yhtä onnistuneita kuin alkoholittomat oluet tai siiderit. Lieneekö siihen syynä alkoholin määrä, viinissä sitä on enemmän ja siksi muutos sen puututtua tuntuu suuremmalta myös maussa?Viikon juomaehdotuksena onkin ranskalainen hiilihapotettu omenamehu, joka Alkossa luokitellaan alkoholittomaksi siideriksi.Kullanvärisen kuohuvan omenamehun tuoksu on runsas. Omenaisuus on hallitseva, mutta kiinnostavaksi tuoksun tekevät muut aromit: paahteisuus ja kukkaisuus sekä mausteisuus, josta esiin nousee kaneli. Tuoksusta puuttuvat kaikki käymisaromit ja siksi juoman luokittelu siideriksi onkin harhaanjohtavaa. Tämä juoma on tehty hiilihapottamalla omenamehua.Aromeissa silti tunnistaa calvadoksesta ja normandialaisesta siideristä tuttuja piirteitä. Maku on tosi makea ja sen vuoksi myös täyteläinen. Runsas hiilihappoisuus piristää ja raikastaa makua huomattavasti. Jälkimaussa on hyvälaatuinen karvaiden omenien suutuntuma.Tämä luomuomenista tehty kuohuva juoma on hyvä tipattoman tammikuun ruokajuoma. Juoman makeutta saa hiukan hälvennettyä, kun tarjoaa sen hyvin kylmänä.