Ruoka

Hyvä Tuomas -oluttunnustus Jussi Rokalle ja Mariaana Nelimarkalle

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nelimarkan

2019 Hyviksi Tuomaiksi on valittu Helsingin Sanomiin olutjuttuja kirjoittava toimittajasekä olut- ja ruokatoimittajaHyvä Tuomas -tunnustus on Olutliiton vuosittain myöntämä palkinto ansiokkaasta työstä olutkulttuurin hyväksi. Tällä kertaa valitsijat kiittelivät perusteluissaan myös Rokan ja Nelimarkan journalistista otetta, joka on ”samaan aikaan tarkka ja avoin uudelle”.Hyvän Tuomaan valitsijoina ovat palkinnon aiemmin saaneet. Vuoden Hyvä Tuomas -palkinto jaettiin nyt 26:nnen kerran.Sekä Jussi Rokka että Mariaana Nelimarkka ovat kirjoittaneet oluesta jo pitkään.Kun Helsingin Sanomat alkoi julkaista verkkoversiotaan 1990-luvun puolivälissä, Rokka kirjoitti olutjuttuja sen Oluthelsinki-nimiseen osioon. Nykyään Jussi Rokka tekee HS:n Ruoka-osioon suosittuja oluttestejä sekä muita olutartikkeleita.Rokka kokee olevansa olutkirjoittajana nimenomaan journalisti, joka kertoo oluesta ja edistää asiallista suhtautumista olueen.”Olut on ollut osa ihmisen tarinaa aina. Sitä ei tarvitse demonisoida mutta ei myöskään idolisoida”, Rokka toteaa.toimittajanura alkoi vuonna 2008 silloisen Finfoodin, nykyisen Ruokatiedon uutispalvelussa. Nyt hän kirjoittaa useisiin julkaisuihin ruoka- ja juomakulttuurin ilmiöistä. Nelimarkka on ollut myös Olutposti-lehden päätoimittaja.”Suomalainen olutkulttuuri on kehittynyt viime vuosina kovaa vauhtia. Pienpanimoita ja muita toimijoita on tullut koko ajan lisää ja meininki on ollut hyvä. Se on ollut tosi innostavaa kirjoittajallekin, on ollut mahtavaa olla tässä mukana”, Nelimarkka sanoo.