Kaunista tasapainoa Juran alueelta

Baud l’Etoile 2017



Ranska, Jura, AC l'Etoile



Tuottaja: Domaine Baud Génération 9



Rypäle: Chardonnay



Hinta: 19,85 e



Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla hyvä, muualla heikompi



4/5 tähteä



Mikä? Kaksi seikkaa tekevät tästä viinistä erityisen mielenkiintoisen. Ensinnäkin viini tulee Ranskasta Juran alueelta, joka sijaitsee vuoristoisella seudulla Sveitsin rajaa vasten. Jura on kuuluisa perinteisesti sherrymäisesti tehdystä Vin jaune -viinityypistään sekä alkuviineistään. Tämä viini on kuitenkin ihan tavallinen chardonnay, joka onkin toinen kiinnostava tekijä. Chardonnay on hyvin neutraali lajike, siksi siinä maistuvat herkästi sekä alkuperä että viinintekijän tyyli.



Millainen? Hyvin vaalea viini on täysin kuiva ja melko runsaan hapokas. Suussa maistuvat sitruksen ja vaalean persikan aromit. Suutuntuma on hiukan öljyinen, hitaanlaisesti soljuva. Keskimaussa on hienosti hallittua tammikypsytyksen aromia miedon mausteisuuden sekä ilahduttavan pienesti säväyttävän karvauden kera. Siitä muodostuukin hieno tasapainoisuus viinille; harvoin tammisuus ja hedelmäisyys kohtaavat näin kauniisti.



Mihin? Tämä tyylikäs ja harmoninen Juran chardonnay on hyvä ja maukas yleisruokaviini. Paras kumppani viinille on ”tasapainoinen” ruoka eli sellainen, jossa ei ole yltiövoimakkaita elementtejä.