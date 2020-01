Ruoka

Café Engelin klassikkoannos onnistuu kotonakin: näin valmistat suositut punajuuripihvit itse

”Café

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Café Engelin punajuuripihvit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi:

Suolakurkkumajoneesi:

Lisäksi:

Tarjoiluun:

Keittiömestarin vinkit:

Artikkeli on ilmestynyt aiemmin Glorian ruoka & viini -lehdessä. Lehden Ravintolaresepti-palstalla lukijat saavat toivoa reseptiä hyväksi maistamaansa ravintola-annokseen. Voit lähettää oman reseptitoiveesi osoitteeseen glorianruokajaviini@sanoma.com mailto:glorianruokajaviini@sanoma.com