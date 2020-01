Jos haluat välttää ”höttöhiilareita”, näillä resepteillä se käy: kokeile vaikka mausteisilla ravuilla höystettyä kulhoa, joka pursuaa kasviksia

Ruoka

alkuvuodesta moni haluaa tiukentaa ruokavaliotaan ja vähentää esimerkiksi valkoisen jauhon, sokerin, pastan ja riisin syömistä. Edellä mainitut kun sisältävät runsaasti hiilihydraatteja, mutta niukasti ravintoaineita.Jos välttelet näitä ”höttöhiilareita”, korvaa ne terveellisillä kasviksilla. Käytä tilalla vähähiilihydraattisia kasviksia runsaasti ja monipuolisesti ja huolehdi siitä, että saat kuituja päivittäin riittävästi.Hiilihydraatteja voi vähentää ruokavaliosta monella tavalla. Osa syö hiilihydraattien vähentämisen jälkeen entistä enemmän rasvaa. Kannattaa muistaa, että tyydyttyneiden rasvojen lisäämistä ruokavalioon ei yleisesti suositella.nipistäminen ruokavaliosta on varsin helppoa. Esimerkiksi kulhoruoan pohjaksi lusikoidaan riisin sijasta uunissa paahdettua parsakaalia ja paprikaa. Päälle kasataan cajunravut, avokado- ja kurkkuviipaleet ja muut herkut sektoreittain. Kulho kruunataan limettimajoneesilla.sopii vihreä shakshuka. Pannulla muhitetun kesäkurpitsan, purjon ja pinaatin yhdistelmän maustavat lehtipersilja ja sitruuna. Vihreä kasviskimara kruunataan kananmunilla, fetalla, jogurtilla sekä sumakkiripauksella. Kokonaisuus on todella maukas.voi kasata tortillalätyn sijasta salaatinlehdelle. Vaikkapa baby gem -salaattilajike on niin napakkaa, että se kantaa hyvin kalatacon ainekset: tonnikalan, avokadotahnan, tomaatin, cheddarraasteen ja pienen määrän salsaa.cannellonit valmistetaan kesäkurpitsasta. Näissä herkullisissa, melko reippaasti juustoa sisältävissä kääröissä on hieman väkertämistä, joten ruoka sopiikin parhaiten viikonlopun vapaapäivään.voi viettää, vaikka valkoiset vehnäjauhot eivät kuuluisikaan ruokavalioon juuri nyt. Vähemmän hiilihydraatteja sisältävään, mutta pizzaa makumaailmaltaan muistuttavaan lopputulokseen pääsee monella erityyppisellä reseptillä. Osassa vilja korvataan mantelijauheella, toisessa juustolla ja kukkakaalimuruilla.Helpoin niistä on pohja, johon tulee vain kananmunia ja ripaus suolaa. Reseptin juju on valkuaisten vaahdottaminen.Vaahtoon sekoitetaan lopuksi myös keltuaiset ja ripaus suolaa. Vaahtomainen seos on helppo levittää pellille ja esipaistaa täytteitä varten.