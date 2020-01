Ruoka

Veriappelsiini on nyt parhaimmillaan: kokeile sitä lohen makuparina tai noudata ruotsalaisen ruokagurun oppeja

1. Lado lohelle tai parita punajuurelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Viritä viileät herkut veriappelsiinilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Jalosta jälkiruoat muhkealla maulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy